Apple Ürünlerinde Prime Üyelere Özel Harika Fırsatlar!

Amazon'da devam eden prime üyelere özel indirim fırsatları kapsamında, Apple ürünlerinde büyük indirimler var.

iPad, Macbook, AirTag gibi Apple ürünlerinde avantajlı fiyatların ve indirimlerin yer aldığı Prime Alışveriş Festivali, ihtiyacınız olan Apple ürünlerini satın almak için iyi bir fırsat.

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''Bu içerik 9.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Ürünler

14 çekirdekli CPU ve 30 çekirdekli GPU'ya sahip m3 max çipi sayesinde oldukça yüksek performans alabileceğiniz Apple 2023 MacBook Pro Laptop, sahip olduğu 36 GB RAM kapasitesi ile çoklu görevlerde akıcı bir kullanım imkanı sağlıyor. %18 oranındaki indirim fırsatı ile karşımıza çıkan bu cihaz; eğer grafik tasarım, video düzenleme veya ağır yazılımlar kullanıyorsanız sizin için oldukça iyi bir seçenek olabilir.

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ProMotion teknolojisine sahip 6.7 inç Super Retina XDR ekranının yanı sıra yüksek grafik performansına ihtiyaç duyduğunuzda yenileme hızını 120 Hz’e çıkarabileceğiniz bir cihaz olan Apple iPhone 15 Pro Max, Apple A17 Pro işlemciye sahip. 48 MP ana kamerası ile daha canlı renklere ve ayrıntılara sahip yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekebileceğiniz bu ürün, prime müşterilere özel 88.799 TL fiyat ile satılıyor.

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10.9 inç Liquid Retina ekran ve M1 çipi ile birlikte hem oyun oynamak için hem de çalışmak için iyi bir seçenek olan Apple 2022 iPad Air, 256 GB belleğe sahip. %5 oranındaki indirimi ile fırsat ürünleri arasında yer alan bu cihaz, hafif ve ince tasarımı ile taşınabilirliği de kolaylaştırıyor.

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Suya ve toza karşı dayanıklılığı ile rahat bir kullanım imkanı sağlayan Apple iPhone 14 Plus, 5 çekirdekli GPU’ya sahip A15 Bionic çip ile karşımıza çıkıyor. Yoğun kullanımlarda bile cihazınızı şarj etme derdinden kurtaran uzun ömürlü bir pili bulanan bu ürün, %5 indirimiyle 64.399 TL fiyata satılıyor.

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Sağlığınızı takip edep günlük yaşamınızı daha verimli hale getirebileceğiniz, aynı zamanda da tasarımıyla gün boyu rahatlıkla kullanabileceğiniz Apple Watch Series 9; %8 oranında indirim fırsatı ile listemizde yer alıyor. Birbirinden farklı güvenlik, sağlık ve aktivite özellikleri ile kullanıcılar tarafın oldukça beğeni toplayan bu akıllı saat; su ve toza karşı dayanıklı olarak üretiliyor.

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%13 indirim oranı ile 999 TL'ye satılan Apple AirTag, kaybolan eşyalarınız için en pratik çözüm olabilir. Hassas konum takibi ve sesli yönlendirme özelliği ile hızlı bir şekilde istediğiniz an tüm cihazlarınızın yerini öğrenebilirsiniz.

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