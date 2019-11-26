Astrofizikçi Neil deGrasse Tyson, Elon Musk'ın Twitter’da yayınladığı Cybertruck’ın F-150’yi çektiği videoyu tartışmaya açtı. Tyson, videodaki F-150’nin tam motor gücünde çalışmadığını savundu.

Tesla CEO’su Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Cybertruck’ın Ford F-150’yi yokuş yukarı çektiği videoyu paylaştı. Musk’ın paylaştığı videoda birbirine halatla bağlı Cybertruck ve F-150’nin mücadelesi görünüyor. İki araç aynı anda çalışıp birbirini çekmeye çalışıyor. Videoda Cybertruck, F-150’yi kolaylıkla çekmeyi başarıyordu.

Astrofizikçi Neil deGrasse, Tesla’nın paylaştığı videonun manipülatif olduğunu savunuyor. Tyson, videoda F-150’nin sadece RWD (sadece arkadan çekiş) çekişi ile çalıştığını, bu yüzden arka aks üzerinde ağırlığının büyük miktarda azaldığını, bu şekilde Cybertruck’ın karşısında hafif bir çekiş sunduğunu söyledi.

Neil deGrasse, elektrikli araçların her iki aksla da güçlü olduğunu belirtti. Tyson, Cybertruck’ın F-150’yi alt ettiği mücadelede önemli olanın tekerlerin taşıdığı ağırlıkla ilgili olduğunu, Cybertruck’ın F-150’yi çekebilmesine motor gücünün değil çekiş kaynağından kaynaklandığını attığı tweet ile söyledi.

Elon Musk da cevap olarak elektrik motorlarının yüksek tork ürettiğini savundu. Musk, “Her iki kamyonu da maksimum güçle çalıştırsak da elektrik motoru kazanıyor” dedi.

Elon Musk’a tekrar cevap veren Tyson ise “Yüksek tork, çekiş sağlamak için yeterli ağırlık yoksa yalnızca lastikleri döndürür” dedi. Tyson, F-150’nin tam güç vereceği arka tekerlerinin yüksek çekişi sağlaması ile denemenin tekrarlanması gerektiğini söyledi. Eğer bu şekilde F-150 yine Cybertruck tarafından çekilirse, yüksek torkun kazanımlarını kabul edeceğini söyledi.

Elon Musk, Neil deGrasse Tyson’ın önerisini kabul etti ve gelecek hafta Tyson’ın dediği şekilde bir deneme yapacaklarını söyledi. Elon Musk’ın yayınladığı Cybertruck - F-150 mücadelesinin videosuna karşı çıkan tek isim Neil deGrasse Tyson olmadı. Ford’un mobilite laboratuvarı Ford X’in yöneticisi olan Sunny Madra da Musk’ı yeni bir mücadeleye davet etti.