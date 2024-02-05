350 binden fazla LEGO parçası kullanılarak, bir yıllık bir çabanın ardından 1:1 ölçekli bir LEGO Volvo V70 üretildi.

Otomobil severler için araçlarının minyatürlerine sahip olmak oldukça sıradan bir davranış. İsveçli LEGO ustası David Gustafsson için ise minyatürler, aradığı tatmini sağlamaktan oldukça uzak. Bu yüzden de Gustafsson, bir yarışmada kazandığı 400 bin LEGO parçasını kendi otomobili olan Volvo V70'in birebir kopyasını üretmekte kullandı.

Teknik olarak elektrikli otomobil

Öncelikli olarak aracın lastiklerinin gerçek lastik olduğu, LEGO parçalarından üretilmediği dikkat çekmiş olabilir. Hiçbir gerçek boyutlu LEGO otomobilde gerçek lastikler kullanılmıyor çünkü bütün parçaların ağırlığı en sonunda tek bir tuğlaya yüklendiğinde araçlar parçalanıyor. Buna ek olarak Gustafsson araçta bir de metal iskelet kullanıyor, böylece aracın sağlamlığından emin oluyor.

Onun dışında kalan her şey ise LEGO 'dan üretilmiş durumda. Bilindiği üzere LEGO 'nun kendi setleri için ürettiği çeşitli elektrikli motorlar ve mekanik sistemler var. LEGO ustası da bu parçaları kullanarak hareketli bir vites, elektrikli camlar, ön panel göstergeleri, açılabilir kapılar ve çalışan farlar gibi özellikleri de otomobile ekledi. Hatta aracın içinde bulunan küçük bir elektrikli motor, Volvo V70'i gerçekten sürülebilir bir elektrikli otomobil hâline getiriyor. Elbette LEGO koltukların ne kadar konforlu bir sürüş keyfi süreceği tartışmalı.

Şu ana kadar bu çalışmada 350 binden fazla parça kullanılmış olmasına rağmen aracın tamamlandığını da söylemek mümkün değil, hâlâ bazı kısımlarında inşa süreci devam ediyor. Gustafsson'un bir yıldır üzerinde çalıştığı model, yapım aşamasında olmasına rağmen Ecar Expo'da da sergilendi.

Gerçek Volvo V70 mi yoksa LEGO versiyonu mu daha pahalı?

Ortalama bir LEGO parçasının fiyatı 2,7 TL ile 3,3 TL arasında değişiyor, yabancı sitelerde de parça başı fiyat 10 cent aralığında bulunuyor. Yani LEGO Volvo V70, lastikleri ve metal iskeleti hariç şu anda 945 bin TL ilâ 1 milyon 150 bin TL arasında bir maliyete sahip. Bugünün tarihiyle baktığımızda Gustafsson'un sahip olduğu ile benzer Volvo V70 modellerinin ikinci el fiyatları da 900 bin lira bandında gözüküyor. LEGO araç bu anlamda daha pahalı oluyor.