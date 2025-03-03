Lenovo, dikey katlanabilir ekrana sahip konsept laptop'u ThinkBook Flip'i MWC 2025 kapsamında resmen tanıtttı.

Dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından biri olan Mobile World Congress (MWC) 2025, bugün itibarıyla resmen başlıyor. 6 Mart’a kadar devam edecek etkinlikte, birçok farklı markadan yeni ürümlerle tanışma imkânı tanıyacağız.

Lenovo da bunlardan biri. Şirket, etkinlik kapsamında çok beklenen dikey katlanabilir ekranlı konsept laptop’unu resmen tanıttı. Cihaz, “ThinkBook Flip” ismiyle geliyor. Flip, şimdilik bir kod ad.

Karşınızda dikey katlanan Lenovo ThinkBook Flip

Üretkenlik ve iş odaklı bir bilgisayar olarak nitelendirilen ve bir yapay zekâ bilgisayarı olan ThinkBook Flip, daha önce pek görmediğimiz bir tasarıma sahip. Cihazda, geleneksel bir laptop gibi kullanabileceğiniz 13,1 inçlik bir ana ekran var. Ona 12,9 inçlik tablet eşlik ediyor. Katlanmadığında ise karşımıza 18,1 inçlik çok uzun bir dikey ekran çıkıyor.

ThinkBook Flip’te, şirketin yine benzer sıra dışı bir tasarıma sahip bilgisayarı olan ThinkBook Plus Gen 6’nın OLED paneli var. Gelen görüntülerden, cihazın arkaya doğru katlanabilir olacağını görebiliyoruz. Katladığınızda 12,9 inçlik ekran üstte kalıyor. 18,1 inçlik dev ekranın, 2000x2664 çözünürlükle geldiğini belirtelim.

Ekranı dışında dikkat çeken bir diğer özelliği akıllı trackpad’i. Onu iyice kişiselleştirebiliyorsunuz. Trackpad’e, sayısal tuş takımına dönüştürmeden uygulama açma veya mikrofonunuzu sessize alma gibi birçok farklı kısayol eklemeye kadar birçok kullanışlı özellik getirilmiş.

Gösterilen cihaz bir prototip. ThinkBook Flip de bir konsept. Bu da henüz üretime hazır bir cihaz olmadığı anlamına geliyor. Ancak Lenovo, bazı özelliklerini paylaşmış. Cihazda; Intel 7 Ultra işlemci, 32 GB LPDDR5X RAM, PCIe SSD, Thunderbolt 4 girişleri ve parmak izi okuma gibi şu an pazara sunulsa iddialı olabilecek özellikler var.

Cihazı deneyenler, prototip olduğu için biraz “kırılgan” göründüğünü ve bu yüzden güvenli hissettirmediğini paylaşmışlar ve hazır olmaktan çok uzak olduğunu belirtmişler. Yine de şimdiden bu tarz alışık olmadığımız cihazları görmek güzel. Yakında dikey katlanabilir laptoplar’ın yaygın olarak kullanılmaya başlandığını görebiliriz. Siz bu tarz bir cihaz alır mıydınız?