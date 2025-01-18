Lenovo, ikisi bir arada bilgisayar gamına yeni bir üye daha ekledi. "Erazer S130" isimli model, kompakt yapısı ve günlük ihtiyaçları karşılayabilecek kapasitesi ile tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Lenovo, ikisi bir arada yeni bilgisayar modeli "Erazer S130"u duyurdu. Dikkat çekici özelliklere sahip olan cihaz, hafif ve ince yapısı ile tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Lenovo tarafından yapılan açıklamaya göre yeni Erazer S130, 3K çözünürlük sunan 13 inç boyutlu bir ekranla donatıldı. TÜV Rheinland sertifikası ile düşük mavi ışık salımı yapan ikisi bir arada bilgisayarın ekranı, 420 nit tepe parlaklık noktasına ve 10 noktadan dokunma özelliğine sahip.

Karşınızda Lenovo Erazer S130

3.4 GHz'de çalışabilen Intel Celeron N100 işlemciyle donatılan ikisi bir arada bilgisayar, 16 GB'ye kadar DDR5 RAM ve 512 GB'ye kadar SSD ile eşleştirildi. Cihazın 5.000 mAh kapasiteli bataryası 6-7 saate kadar kullanım imkânı sunarken, işletim sistemi cephesinde de Windows 11'i görüyoruz. 10,7 milimetre kalınlık değerine sahip olan Lenovo Erazer S130'un klavye yokken 768 gram ağırlığında olduğunu belirtelim.

Lenovo tarafından yapılan açıklamaya göre Erazer S130, 395 dolarlık başlangıç fiyatı ile satışa sunulacak. 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip olan en üst düzey versiyonun fiyatı ise 435 dolar olarak açıklandı. İkisi bir arada bilgisayarın küresel pazarlara ulaşıp ulaşmayacağı şimdilik bilinmiyor.