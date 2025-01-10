Samsung, sarılabilir ekranlı dizüstü bilgisayarlarının seri üretimine başladığını açıkladı. Yeni teknoloji, laptop tasarımını baştan aşağı değiştiriyor.

Samsung Display, dizüstü bilgisayarlar için özel olarak geliştirilen dünyanın ilk katlanabilir OLED ekranının seri üretimine Nisan 2025'te başlayacağını duyurdu.

Samsung Display, CES 2025 fuarında Lenovo ThinkBook Plus G6 Rollable dizüstü bilgisayarında kullanılan sarılabilir OLED ekranını tanıttı. Lenovo ise aynı fuarda dizüstü bilgisayarını sergileyerek Haziran ayında küresel çapta satışa sunmayı planladığını açıkladı.

Nisan ayında üretim başlıyor

ThinkBook Plus G6 Rollable, klavyesinin altına yerleştirilen dikey olarak genişleyebilen bir ekrana sahip. Ekran kapalı konumdayken 14 inç boyutunda ve 5:4 en-boy oranında görüntü sunuyor. Dikey olarak yaklaşık %50 oranında genişleyerek daha geniş bir görüntüleme alanı sağlıyor. Ekran tamamen açıldığında ise 16,7 inç boyutuna ulaşıp 8:9 en-boy oranına geçiyor. Bu tasarım, geniş çalışma alanı sunarak çoklu görevleri kolaylaştırıyor.

Samsung Display, katlanabilir ekran teknolojisine ek olarak daha önce premium akıllı telefon panellerinde kullandığı polarizörsüz Eco² OLED™ teknolojisini ilk kez dizüstü bilgisayarlara entegre etti. Daha önce akıllı telefonlarda tercih edilen bu teknoloji, panelin kalınlığını azaltırken güç tüketimini %30 oranında düşürüyor. Eco² OLED™, polarizör işlevini doğrudan panele yerleştirilen özel bir film aracılığıyla sunan ilk OLED panel olma özelliğine sahip.

Lenovo SMB Ürün ve Çözümlerinden Sorumlu Direktör AG Zheng, “Samsung Display’in yenilikçi OLED teknolojisi sayesinde dünyanın ilk sarılabilir dizüstü bilgisayarını seri üretme cesaretini gösterdik. ThinkBook Plus G6 Rollable, benzersiz bir kullanıcı deneyimi sunarak gelecekteki bilgi teknolojisi ürünlerinin tasarımına yön verecek.” açıklamasında bulundu. Lenovo, bu modelin Haziran 2025’te küresel pazarda satışa sunulacağını belirtti.