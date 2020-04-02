Lenovo, yeni oyuncu dizüstü bilgisayarları Legion 5i ve Legion 7i'yi tanıttı. Yeni modeller, Intel'in 10. nesil mobil işlemcileri ve Advanced Optimus teknolojili Nvidia RTX ekran kartlarıyla geliyor.

Lenovo, 10. nesil Intel Core H-Serisi mobil işlemcili yeni Legion 5i ve Legion 7i oyuncu dizüstü bilgisayarlarını tanıttı. Bu iki model, markanın Legion Y540 ve Y740 modellerini takip ediyor. Şirket, dizüstü bilgisayarların daha kolay tanınması açısından model isimlerini değiştirdi.

Lenovo'nun yeni nesil oyun odaklı dizüstü bilgisayarlarında 10. nesil Intel H-Serisi işlemcilerin yanı sıra Nvidia ekran kartları bulunuyor. Legion 7i modeli, Max-Q tasarımı ile yeni NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER GPU'yu içeriyor. Legion 5i modeli ise NVIDIA RTX 2060 GPU ile geliyor. Her iki model de NVIDIA G-SYNC desteğiyle birlikte ilk kez, NVIDIA Advanced Optimus teknolojisini sunuyor.

Lenovo'ya göre Advanced Optimus teknolojisi, GPU iş yüklerini dinamik olarak algılayarak ve daha az zorlu süreçler için dahili ekran kartına geçiş yapıp pil verimliliğini artırıyor. Diğer bir deyişle, bu teknoloji, hafif görevler için enerji kullanımını azaltarak pil ömrünü artırmaya yardımcı oluyor. Ayrıca yeni modellerin tasarımı, şimdiki nesil Legion oyun dizüstü bilgisayarlarına benzer bir estetik ortaya koyuyor.

Diğer yandan yeni 10. nesil Intel Core H-Serisi işlemciler, eski donanımlara göre çok daha iyi bir performans vadediyor. Örneğin yeni nesil Core i9-1098HK, 1080p'de Red Dead Redemption 2 oynatırken, eski Core i7-7820HK'ye göre %54 FPS artışı sunuyor. Lenovo, yeni oyun dizüstü bilgisayarları hakkında tüm teknik detayları açıklamadı. Legion 5i, 999 dolardan; Legion 7i ise 1.199 dolardan başlayan fiyatlarla bu ay piyasaya sürülecek.