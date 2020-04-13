Lenovo Legion, 90 Watt Hızlı Şarj Desteği ile Gelecek

Lenovo, oyunculara yönelik akıllı telefonu Legion'ın süper hızlı şarj desteğini gösteren tanıtım görselini paylaştı. Lenovo Legion, 90 W şarj desteğiyle dünyanın en hızlı şarj olan telefonu unvanını alacak.

Lenovo, geçtiğimiz yıl ilk amiral gemisi telefonu Lenovo Z6 Pro'yu nisan ayında piyasaya sürmüştü. Şirket, bu sene hala yeni bir akıllı telefon tanıtmadı ancak raporlar, Lenovo Legion'ın markanın bu yıl tanıtılan ilk telefonlarından biri olacağını ortaya koyuyor.

Lenovo Legion, adından da anlaşılacağı üzere oyun odaklı bir telefon olacak. Lenovo, paylaştığı yeni tanıtım görseliyle Lenovo Legion'ın dünyanın en hızlı şarj olan akıllı telefonu olacağını duyurdu.

Lenovo'nun oyuncu telefonu, performanstan fazlasını sunacak

Oyun telefonu Lenovo Legion, 90 W hızlı şarj desteğiyle çıtayı yükseltecek. Şu anda OPPO'nun 65 W SuperVOOC 2.0 teknolojisi dünyanın en hızlı kablolu şarj teknolojisi olarak sunuluyor. Diğer yandan Xiaomi ve Vivo, sırasıyla 100 W ve 120 W hızlı şarj teknolojilerini test ediyor. Ancak iki marka da yeni hızlı şarj teknolojilerini henüz tüketicilere sunmadılar.

Daha önceki raporlar, Lenovo Legion'ın hızlı şarjda 55 W'ı aşacağını öne sürüyordu. Şirket, yeni akıllı telefonunun 90 W süper hızlı şarj destekleyeceğini açıklayarak beklentileri bir adım öteye taşıdı. Lenovo'dan gelen 90 W şarj teknolojisi, telefonları hızlı şarj etme noktasında rekabeti kızıştıracak.

OPPO'nun SuperVOOC 2.0 teknolojisi, 4.000 mAh pili yaklaşık yarım saat içinde şarj edebiliyor. Lenovo Legion'ın pil kapasitesinin 5.050 mAh olabileceği konuşuluyor ve 90 W hızlı şarj bu yüksek kapasiteli batarya için şarj süresini epey aşağı çekecektir.

Oyunculara sorunsuz bir oyun deneyimi sunmak için tasarlanan Lenovo Legion'ın 90 W hızlı şarj desteğinin yanı sıra, kablosuz şarj ve kablosuz ters şarj özelliklerini de sunması bekleniyor.