LG, CES 2021 kapsamında duyuracağı bir televizyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Bu televizyonun 65 inç OLED olacağını söyleyen şirket, televizyonun Eyesafe sertifikasına sahip olacağını ifade ediyor. Böylesi bir televizyon, dünyada ilk olarak karşımıza çıkacak.

Sektörün en önemli ekran üreticilerinden bir tanesi olan LG Display, pazartesi günü başlayacak CES 2021 etkinlikleriyle ilgili bir açıklama yaptı. Bu etkinlik kapsamında duyurulacak yeni bir üründen bahseden LG Display, duyurulacak bu ürünün dünyanın ilk Eyesafe sertifikalı televizyonu olacağını söyledi. LG Display'e göre bu televizyon, 65 inç büyüklüğünde OLED olacak.

Eyesafe sertifikası, aslında her tüketici için fazlasıyla önemli. Bu sertifikanın olduğu ürünlerde, göz sağlığı için zararlı olan mavi ışın salınımı minimum düzeyde oluyor. Ayrıca bu sertifikanın olduğu ekranda renk optimizasyonu da yeterli düzeyde oluyor. İşte LG Display tarafından geliştirilen yeni ekran paneli, bu kez ilk kez bir televizyona entegre edilmiş olacak.

Eyesafe sertifikası, TUV Rheinland tarafından onaylandı

LG Display, düşük mavi ışık emisyonuna uygun olarak tasarladığı ekran panelini, dünyanın en bilindik bağımsız sertifika kuruluşlarından bir tanesi olan TUV Rheinland'a onaylattırdı. Bu da söz konusu televizyonun, pek çok testten başarıyla geçtiği anlamına geliyor. Kısacası tüketiciler, göz için zararı olmayan bir televizyonu gönül rahatlığıyla satın alabilecekler.

LG Display tarafından yapılan yapılan açıklamalara göre bu tür bir ekran panelinin televizyonlara uyarlanması, değişen koşullardan kaynaklanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırmadan bahseden şirket, bir kullanıcının pandemiden sonra en az 13 saat boyunca bir ekrana baktığını ifade ediyor. CES 2021 etkinliklerinin başlamasıyla birlikte, bu televizyonun neler sunabileceğini tüm detaylarıyla öğrenmiş olacağız.