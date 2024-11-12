Ekran teknolojileri konusunda alanının en iyilerinden biri olan LG, yeni %50 oranında esneyebilen ekranıyla bir kez daha şaşırtmayı başardı.

LG Display, %50'ye kadar genişleyebilen dünyanın ilk esneyebilen ekranı ile ekran teknolojisinde çığır açan teknolojiler üretmeye devam ediyor.

Güney Kore’nin başkenti Seul’de bulunan LG Bilim Parkı’nda sergilenen bu 12 inçlik prototip, yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesi ve canlı renklerinden feragat etmeden 18 inç boyutuna kadar esneyebilme özelliğine sahip.

Yeni geliştirilen ekran, LG'nin 2022'de benzer amaçla ürettiği versiyonundan çok daha yüksek bir esneme oranı sunuyor ve bu başarı, geliştirilmiş malzemelerle sağlanıyor. Ekranın üretiminde kullanılan özel silikon alt tabaka ve yenilikçi kablolama tasarımı sayesinde dayanıklılık en üst seviyeye çıkarılmış durumda.

En az 10.000 kez gerilip esnetilebiliyor

Ayrıca mikro-LED teknolojisinin entegre edilmesiyle ekran, aşırı sıcaklıklara ve fiziksel darbelere karşı da oldukça dayanıklı hâle gelmiş. Yapılan testler, ekranın 10.000 kezden fazla gerilme ve esneme işlemini sorunsuzca gerçekleştirebildiğini gösteriyor.

Esneyebilen ekranların en büyük avantajı, ince ve hafif yapıları sayesinde kavisli yüzeylere kolayca yapışabilmeleri. Bu da ekranın moda, giyilebilir cihazlar ve mobilite gibi birçok farklı sektörde kullanılabilmesini mümkün kılıyor.

Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığı’nın desteğiyle yürütülen bu ulusal proje, yeni nesil ekran teknolojilerini geliştirmeye yönelik uzun vadeli bir çalışmanın ürünü. LG Display CTO'su ve Genel Müdür Yardımcısı Soo-young Yoon projeyle ilgili olarak, "Güney Kore endüstrisi, akademi ve araştırma paydaşları arasında yakın iş birliği yoluyla geleceğin sürdürülebilir ekran ekosistemini inşa etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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