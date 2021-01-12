TCL'nin 8K Çözünürlük Sunacak Yeni Nesil Televizyonları

TCL, CES 2021 kapsamında yeni akıllı televizyon modellerinden bahsetti. Bu yıl mevcut miniLED teknolojisini güncelleyeceğini söyleyen şirket, böylelikle ultra ince ekranlar üretmiş olacak. Ayrıca TCL'nin televizyonları, 2021'de 8K çözünürlük desteğini daha fazla hissettirecek.

Bu yıl sanal ortamda gerçekleştirilen CES 2021 etkinliklerinde sahne alan yıldızlardan bir tanesi de TCL oldu. Yeni akıllı televizyon modelleriyle tüketicilerin karşısına çıkan şirket, 2021 yılında televizyon sektörünün yeni trendinin anlaşılmasına da destek olacak gibi görünüyor. Zira bir süredir birkaç farklı modelinde miniLED teknolojisini kullanan TCL, bu teknolojiyi tıpkı Samsung ve LG'nin yapmış olduğu gibi benimseyecek.

TCL tarafından yapılan açıklamalara göre şirket, 2021 yılında da Roku TV destekli televizyonlar üretecek. Ayrıca bu televizyonlar, 8K çözünürlük desteği sunacak. Tüketicilerin çalıştırmaya çalışacakları 4K görüntüler ise özel bir motor aracılığıyla 8K çözünürlük kalitesine yükseltilecek. Şu an için gerçek 8K çözünürlük sunan içeriklerin yok denecek kadar az olduğunu görmezden gelmezsek, TCL'nin oldukça mantıklı bir adım atmış olduğunu söyleyebiliriz.

TCL, ekran paneli ile ışıklandırma bölümü arasındaki boşluğu sıfıra indirecek

TCL tarafından yapılan açıklamalara göre şirket, hali hazırda kullanılan miniLED teknolojisi üzerinde de bir değişiklik yapacak. Yeni teknolojisine "OD Zero" ismini veren şirket, bu sayede ultra ince ekranlar üretmiş olacak. Şirket bunu, ekrandaki LCD panel ile arka plan aydınlatma LED'leri arasındaki boşluğu 0 milimetreye indirerek sağlamış olacak. Eğer bu işlemi büyük bir yenilik olarak kabul edersek, TCL'nin üçüncü nesil miniLED teknolojisi ile resmen tanışmış durumdayız.

TCL, yeni nesil akıllı televizyon serisini "The XL Collection" olarak isimlendirecek. Bu seri kapsamında üç adet 85 inç boyutlu televizyon bulunacak. Bunlardan bir tanesi "4 Serisi TCL Roku TV", bir tanesi "QLED 4K HDR TCL Roku TV" ve bir tanesi de "miniLED 8K TCL TV" olarak isimlendirilecek. Sadece 4 Serisi TCL Roku TV'nin fiyatını açıklayan şirket, bu televizyonun 1.599 dolar (yaklaşık 12 bin TL + vergiler) karşılığında satın alınabileceğini söylüyor.