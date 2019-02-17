LG, Katlanabilir Telefon İşine Girmeyeceğini Açıkladı

Son zamanlarda katlanabilir telefonların duyurularını bir bir duyuyoruz. Samsung, Huawei, Xiaomi ve diğer firmaların yakın zamanda katlanabilir cihazlarını piyasaya sürmesi beklenirken LG hiç de böyle düşünmüyor.

LG, CES'te gösterdiği rulo haline gelebilen televizyonuyla bizleri şaşırtmış olsa da katlanabilir telefonlar üretmek için hala çok erken olduğunu söyledi. LG Electronics'in mobil ve TV bölümü müdürü Brian Kwon, Seul'deki bir basın toplantısında şunları söyledi:

"Ocak ayında LG, CES'te yuvarlanabilir bir televizyon tanıttı. Bu teknoloji, katlanabilir teknolojinin bir adım ötesinde. 5G'ye sahip telefonu çıkarma planlarımız sırasında katlanabilir telefon üretmeyi de değerlendirmiş olsak da böyle yapmamayı tercih ettik. Akıllı telefon pazarının 1 milyon ürün civarında olması bekleniyorken LG'nin buradaki asıl amacı, sorunları çözüp pazardaki eski yerini yeniden kazanmak. Katlanabilir telefon üretmeye tamamen hazır olsak da, pazarı yeniden kazanmadan bunu yapmak mantıklı değil."

Katlanabilir cihazların hala çok yeni olduğunu ve teknolojinin tam olarak ne işe yarayacağının bilinmediği düşünülünce, LG'nin para harcamayıp beklemek istemesi oldukça doğru gözüküyor. Şirket, yıllardır katlanabilir cihazlar için patent başvuruları sunuyor olsa da "standart" akıllı telefonlara odaklanması pazar payının tekrar geri kazanılmasına yardımcı olabilir.