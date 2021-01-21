LG'nin Telefon Bölümünü Hangi Şirkete Satacağı Ortaya Çıktı

LG'nin akıllı telefon bölümünün geleceği ile ilgili olarak Güney Kore'den gelen bilgilere göre Vietnamlı Vingroup öne çıkıyor. Piyasa değeri 16,5 milyar dolar seviyesinde olan Vingroup, LG'yi küresel pazara açılmak için iyi bir marka olarak görüyor.

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde LG CEO'su Kwon Bong-seok’un çalışanlarına, şirketin akıllı telefon pazarından çekilebileceğini açık bir dille ifade ettiğini belirtmiştik. Bong-seok; LG’nin pazardan çekilme, akıllı telefon bölümünü satma ya da bölümü küçültme gibi tüm seçenekleri değerlendirdiğini ifade ediyordu.

Business Korea tarafından paylaşılan yeni bir haber, LG’nin akıllı telefon bölümünün olası satışı için hangi şirket ile görüştüğünü ortaya koyuyor. Aktarılan bilgilere göre LG’nin akıllı telefon bölümünü satın almayı isteyen şirketler arasında en cazip teklifi, farklı farklı sektörlerde faaliyet gösteren Vietnam merkezli Vingroup sunuyor.

Vingroup, LG'nin ABD'deki operasyonlarına göz dikti

Vingroup; otel ve turizm, emlak, dağıtım, inşaat, otomobil ve cep telefonu sektörlerinde faaliyet gösteren, 2020 sonu itibarıyla 16,5 milyar dolar piyasa değerine sahip oldukça büyük bir şirketler grubu. Vietnam'da borsada işlem gören şirketlerin toplam piyasa değerinin yüzde 14’ünü tek başına oluşturan Vingroup, buna rağmen küresel pazarda etkin bir şekilde rol almıyor.

2018 yılında LG ile özgün tasarım ve imalat (ODM) anlaşması gerçekleştiren Vingroup, böylece akıllı telefon sektörüne de adım atmıştı. Şirket, halihazırda Samsung ve OPPO’dan sonra Vietnam’ın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi konumunda bulunuyor. Yine de aktarılan bilgilere göre LG, akıllı telefon bölümünü parça parça satmayı planlıyor. Bunun temel nedeniyse tek seferde tüm bölümü satmanın pratik olarak daha zor bir süreç olması.

Bu durumun farkında olan Vingroup’un, en azından başlangıçta LG’nin ABD’deki akıllı telefon operasyonlarını satın almayı düşündüğü belirtiliyor. LG’nin küresel pazardaki düşüşüne rağmen 2020 genelinde ABD pazarında hala yüzde 12,9 paya sahip olması, ABD pazarına girerek uluslararası alanda büyümeyi hedefleyen Vingroup için LG’nin ABD operasyonlarına talip olmayı doğru bir tercih haline getiriyor.