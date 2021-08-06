Profesyonel Bir LinkedIn Hesabı Nasıl Oluşturulur?

İş dünyasının sosyal medya platformu olan LinkedIn yalnızca arkadaşlarınızla keyifli vakit geçireceğiniz bir yer değil, aynı zamanda yeni iş fırsatlarıyla da karşılaşacağınız bir alandır. Bu nedenle LinkedIn profilinizi etkili bir hale getirmelisiniz. Profesyonel bir LinkedIn hesabı için uygulayabileceğiniz bazı tüyoları anlattık.

2002 yılında kurulmuş olan LinkedIn, bugün dünya çapında milyonlarca aktif kullanıcıya sahip olan bir platformdur. İş dünyasının sosyal medya platformu olarak adlandırabileceğimiz LinkedIn, yalnızca insanlarla etkileşime girerek keyifli vakit geçirebileceğiniz bir yer değil, aynı zamanda yeni iş fırsatlarıyla karşılaşabileceğiniz ve kendinizi profesyonel anlamda tanıtabileceğiniz bir platformdur.

Nasıl ki Instagram’da en güzel, Twitter’da ise en zeki halimizle var oluyoruz; LinkedIn’da da en profesyonel şekilde görünmeliyiz. Şöyle düşünün, farklı şirket temsilcilerinin olduğu bir toplantıda nasıl görünmek istiyorsanız LinkedIn profiliniz de aynen o şekilde görünmelidir. Profesyonel bir LinkedIn hesabına sahip olmak için uygulayabileceğiniz bazı önemli tüyolardan bahsettik.

Etkili bir LinkedIn profili için yapmanız gerekenler:

Güçlü bir profil ve arka plan fotoğrafı belirleyin.

Kendinizi doğru tanımlayın.

LinkedIn ağınızı doğru insanlarla genişletin.

Becerilerinizi ve neler sunabileceğinizi anlatın.

Ağınızdaki kişilerin becerilerinizi onaylamasını sağlayın.

LinkedIn yayınlarınızla kendinizi ifade edin.

Etkileşime girmekten çekinmeyin.

Sektörünüzün öncülerini takip edin.

İnsanları harekete geçirecek paylaşımlar yapın.

Ve en önemlisi, dürüst olun.

Güçlü bir profil ve arka plan fotoğrafı belirleyin:

Farklı sosyal medya platformlarında hoş göründüğünüz bir selfie’yi profil fotoğrafı yapabilir ve eğlenceli bir arka plan görseli seçebilirsiniz. Ancak LinkedIn, böyle bir yer değil. Asla selfie paylaşmayın. İş yerinizde çekilmiş, şık ve profesyonel göründüğünüz bir profil fotoğrafı tercih edin. Arka plan görselinizde ise eğlenceden ziyade zerafeti ön planda tutarsanız ilk bakışta çok daha etkili bir profile sahip olabilirsiniz.

Kendinizi doğru tanımlayın:

LinkedIn’de yalnızca o sırada çalışmakta olduğunuz şirkette sahip olduğunuz unvanı yazmayın. Sizi tam olarak niteleyecek tanımlar kullanın. Özet bölümü ise bu tanımları detaylandırmak için ideal bir alandır. Şu şirkette şu işi yapıyor demek yerine, şunları yaptı ve şu hedeflere sahip gibi hem geçmişinizi hem de gelecek hedeflerinizi ifade eden yazılarla kendinizi doğru bir şekilde anlatabilir ve ‘Kimsin sen?’ sorusuna en doğru yanıtı verebilirsiniz.

LinkedIn ağınızı doğru insanlarla genişletin:

LinkedIn’daki iş fırsatları gökten gelmiyor. İletişim ağınız ne kadar genişse karşınıza çıkacak fırsatlar da bir o kadar zengin olacaktır. Yalnızca ağınızı genişletmek için de herkesi bu ağa dahil etmek zorunda değilsiniz. Aynı sektörde çalıştığınız insanlar, eski çalışma arkadaşlarınız, çalışmak istediğiniz şirket ve çalışanları gibi hesapları ağınıza eklediğiniz zaman kendinize güçlü bir ağ oluşturmuş olursunuz. Emin olun, bunun faydalarını uzun vadede göreceksiniz.

Becerilerinizi ve neler sunabileceğinizi anlatın:

LinkedIn profilinize detaylı bir özgeçmiş eklemek kadar, sahip olduğunuz becerileri ve çalıştığınız yerde neler sunabileceğinizi anlatmak da son derece önemlidir. Özellikle bir işletme sahibiyseniz ya da bir freelance çalışansanız sunabileceğiniz hizmetleri detaylı bir şekilde anlatmalısınız. Yaptığınız işleri gösteren bir internet sitesi eklemek, anlattığınız her şeyi destekleyecek önemli bir detay olacaktır. Bu bilgileri güncel tuttuğunuzdan emin olmalısınız.

Ağınızdaki kişilerin becerilerinizi onaylamasını sağlayın:

Pek çok LinkedIn kullanıcısının gözünden kaçan bir özellik var. Profilinize eklediğiniz beceriler diğer kullanıcılar tarafından onaylanabiliyor. Bu tür onayların sayısı arttıkça becerinizin güvenilirliği de artacaktır. Bu noktada çekingen olmayın. Eski çalışma arkadaşlarınızdan ya da yöneticilerinizden becerilerinizi onaylamalarını isteyin. Beceri onayı özelliğini güçlü bir referans olarak görebilirsiniz. Elbette, bu becerileri hangi kullanıcıların onaylandığı da önemli bir detaydır.

LinkedIn yayınlarınızla kendinizi ifade edin:

LinkedIn yalnızca özgeçmişinizi sunduğunuz bir alan değil, aynı zamanda bir sosyal medya platformudur. Bu nedenle aktif paylaşımlar yapmak son derece önemlidir. Ancak yalnızca paylaşım yapmak için bir şeyler yayınlamayın. Sektörünüzle ilgili gelişmeleri, bu gelişmelerle ilgili yaptığınız çalışmaları ve konu hakkındaki yorumlarınızı paylaşmak; sizin sektörünüzle ne kadar alakalı olduğunuzu ve gelişmeleri ne kadar yakından takip ederek yorumladığınızı gösterecektir.

Etkileşime girmekten çekinmeyin:

Kendinize güçlü bir LinkedIn ağı oluşturduğunuzu varsayalım. Peki, bu insanlar sizi nasıl fark edecekler? Elbette, girdiğiniz etkileşimler sayesinde. Ağınızdaki kullanıcıların yaptıkları paylaşımları takip edin. Beğenmekten ya da yorum yapmaktan çekinmeyin. Ağınızdaki kullanıcılar yeni bir işe girdiği zaman tebrik edebilir ve doğum günü gibi özel günlerini kutlayabilirsiniz. Etkileşim sırasında kullandığınız dilin iş hayatına uygun, profesyonel bir üsluba sahip olduğundan emin olun.

Sektörünüzün öncülerini takip edin:

LinkedIn, dünya çapında hizmet veren bir platform. Yani burada kimler kimler var. Onları bulun. Kariyerinizin zirvesinde çalışmak istediğiniz şirketin yöneticilerini, sektörünüzde gündemi belirleyen önemli isimleri, size ilham veren iş insanlarını takip etmek emin olun hem kişisel gelişim sürecinizi hızlandıracak hem de LinkedIn hesabınızın çok daha profesyonel görünmesini sağlayacaktır. Ulaşılmaz görünse bile bu tür insanlarla da etkileşime girmekten çekinmeyin.

İnsanları harekete geçirecek paylaşımlar yapın:

Toplulukları sokağa dökecek yayınlardan bahsetmiyoruz. Ancak güncel bir konu hakkında ya da sektörünüzle alakalı önemli bir gelişme hakkında yapacağınız bir paylaşım yalnızca insanların okuyup geçeceği türden bir yayın olmasın. Öyle bir paylaşım yapın ki okuyan kişiler yorum yapma ya da beğenme ihtiyacı hissetsin. Bu sayede, ağınızdaki kişiler hem sizi fark etmiş hem de iş dünyası hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmiş olurlar.

Ve en önemlisi, dürüst olun:

Anlattığımız tüm bu ipuçlarının sonunda önemli bir parantez açmak zorundayız, dürüstlük. Özgeçmişiniz, becerileriniz, sunabilecekleriniz ve düşünceleriniz konusunda her zaman dürüst olun. Belki diğer sosyal medya platformlarında kendinizi biraz abartmak hoş görünebilir ancak LinkedIn demek, iş dünyası demektir ve iş dünyasında yalan söyleyenler hoş karşılanmaz. Bazı konularda eksikleriniz ya da hatalarınız olabilir. Bunları yalanlarla örtmek yerine kendinizi nasıl geliştireceğiniz konusunda kafa patlatmaya başladığınız zaman gerçek bir profesyonele dönüşeceksiniz.

İş dünyasının sosyal medya platformu olan LinkedIn’da etkili bir profil oluşturmak için uygulayabileceğiniz tüyolardan ve LinkedIn dünyasından bahsettik. LinkedIn, ilk kez üye olanlar için biraz korkutucu görünebilir ancak emin olun, biraz inceledikten sonra kendinizi o dünyanın içinde bulmak isteyeceksiniz.