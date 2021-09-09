Linkedin, rekabet açısından geride kalan şirketleri sosyal medyada daha iyi bir noktaya getirmek için, "Rakipler" isimli bir özellik geliştirdi. Şirketlere ait sayfaları aynı sektördeki diğer firmalarla kıyaslayan özellik, küçük işletme sahiplerinin neler yapabileceği konusunda tavsiyeler veriyor.

Dünyanın en popüler profesyonel hayat sosyal medyası Linkedin hem şirketlerin hem de kullanıcıların işine yarayacak bir özelliği kullanıma sundu. "Rakipler" olarak isimlendirilen bu özellik, şirketlerin kendi sayfaları ile rakiplerini kıyaslamasına, Linkedin sayfalarını daha iyi bir hale getirirken rakipleriyle aralarında ne gibi farklar olduğunu da anlamalarını sağlıyor.

Linkedin'in kullanıma sunduğu yeni özellik, şirketleri diğer her şeyden önce sayfa kalitesi açısından kıyaslıyor. Bu bağlamda bir şirketin sayfasını yöneten kişi, rakiplerinin takipçi sayılarını, gönderi sayılarını, son dönemlerdeki aktiflik durumunu ve yapılan paylaşımlarla nasıl etkileşim içinde olunduğunu istatistiksel olarak gösteriyor. Sadece bununla yetinmeyen platform, sayfanın nasıl yönetileceğine ilişkin tavsiyelerde de bulunacak.

Linkedin'in yeni özelliği böyle görünüyor

Sosyal medya uzmanlarına göre Linkedin'in yeni özelliği, iş dünyasında yeni bir rüzgar estirecek. Zira rekabetçi açıdan daha dezavantajlı olan şirketler, Linkedin'in vereceği tavsiyeler sayesinde sosyal medyada daha popüler hale gelecek. Bu da alanında iyi olan isimlerin gelecek vadeden şirketleri keşfetmesini sağlayacak. İşin sonunda da dijital dünyada başlayan ve gerçek dünyaya yansıması olan bir rekabet ortamı oluşmuş olacak.

Linkedin, söz konusu yeni özelliği ile ilgili bir açıklama yapmadı. Ancak daha öncelerde bu özellik, birkaç kullanıcı tarafından test edilmişti. Görünen o ki tüm çalışmalar tamamlandı ve Linkedin, Rakipler isimli özelliğini dünya genelinde kullanıma sunmaya başladı. Özelliğin ne kadar etkili olacağını ise zamanla göreceğiz...