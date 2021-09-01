Linkedin, bir süre önce kullanıma sunduğu hikayeler özelliğinden vazgeçmeye karar verdi. Üst düzey yönetici Liz Li tarafından yapılan açıklamalarda, özelliğin eylül ayı sonunda kapatılacağı ifade edildi. Li'ye göre kullanıcılar, Linkedin'de kalıcı içeriklere daha fazla önem veriyorlar.

İş dünyasının en büyük sosyal medyası olarak bilinen Linkedin, bundan bir süre önce aldığı bir karar ile platforma hikaye özelliği getirmişti. Bu özellik, kullanıcıların tıpkı Instagram, WhatsApp ya da Facebook'ta olduğu gibi 24 saat sonra kaybolan paylaşımlar yapmasını sağlıyordu. Ancak açıkçası bu tür bir özellik, iş dünyasına odaklanan Linkedin için gereksizdi.

Şimdiyse bu pek de kullanılmayan özellikle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Linkedin'in üst düzey yöneticilerinden Liz Li, konuyla ilgili bir açıklama yaparak özelliğin kaldırılacağını duyurdu. Li'ye göre Linkedin'deki hikayeler özelliği, eylül ayının sonu itibarıyla erişilmez olacak. Böylelikle Twitter'dan sonra bir platform daha heveslenerek geliştirdiği hikaye özelliğinden vazgeçmiş oldu.

"Kalıcı içerikler tercih ediliyor"

Liz Li, kullanıcıların hikayeler özelliğine de ilgi gösterdiğini ancak yaptıkları incelemeler sonucunda asıl istenen şeyin kalıcı paylaşımlar olduğunu açıkladı. Bunun da hikaye özelliğinin ruhuna aykırı olduğunu söylediğini söyleyen Linkedin yöneticisi, daha iyi bir deneyim sunmak için yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam edeceklerine vurgu yaptı.

Bu arada; Linkedin'in bir süredir Clubhouse benzeri yeni bir özellik üzerinde çalıştığını da hatırlatalım. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde sesli iletişim kanalları kurup, herhangi bir konu üzerinde tartışabilecekler. Özelliğin hikayelerden daha fazla ilgi göreceği ve sektör uzmanlarının Linkedin üzerinden önemli toplantılar gerçekleştirebilecekleri aşikar. Görünen o ki Linkedin, hikayelerde bulamadığı ilgiyi sesli sohbet kanallarında arayacak.