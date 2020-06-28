Popüler Linux dağıtımlarından olan Linux Mint 20, en sonunda halka açık şekilde yayınlandı. İşletim sisteminin yeni sürümüyle birlikte kullanıcılarına bazı yenilikler ve değişiklikler sunuluyor.

Popüler Linux dağıtımı Linux Mint’in arkasındaki ekip, Ulyana kod adına sahip Linux Mint 20’yi dün (27 Haziran 2020) yayınladı. Kullanıcılar, yeni dağıtımın Cinnamon, MATE ve Xfce sürümlerini cihazlarına yükleyebilirler.

Yeni sürüme güncellemeler de yakın bir zaman zarfında başlayacak ve hâlihazırda var olan kurulumlar yükseltilebilecek. Kullanıcılar, yeni versiyonu projenin resmi internet sitesinden ya da resmi ikiz sitelerinden indirip cihazlarına kurabilirler. Peki, Ubuntu 20.04 temelli Linux Mint 20’de ne gibi yenilikler yer alıyor?

Linux Mint 20 ile gelen yenilikler

Linux Mint 20, Warpinator adı verilen yeni programla birlikte geliyor. Warpinator, Linux Mint 6’da bulunan ve yerel ağlar arasında dosya paylaşımı için tasarlanan eski bir araç olan Giver’ın yeniden kullanıcılara sunulmuş hâli. Giver’ın geliştirme süreci devam etmediği için program Linux Mint’ten kaldırılmıştı.

Warpinator programıyla birlikte Giver’ın kullanıcılara sunduğu işlev yeniden canlandırılıyor. Wapinator sayesinde aynı ağa bağlı cihazlar arasında dosya paylaşımı yapılabiliyor. Programın sağladığı en büyük faydalardan bir tanesi ise dosya paylaşımını FTP veya Samba’ya göre çok daha kolay hale getirmesi. Uygun bilgisayar listelerini sıralayan program, Linux Mint’in üç sürümünde de yer alıyor.

Warpinator haricindeki bir diğer yenilik, geliştirilmiş NVIDIA Optimus desteği oldu. Bu NVIDIA widget'ı, GPU işleyicilerini gösteriyor ve bütünleşik ekran kartıyla harici ekran kartı arasında menü üzerinden geçiş yapılabilmesini sağlıyor.

Yeni sürümde NVIDIA On-Demand desteği de bulunuyor. Bu profil, bütünleşik grafik uyarlayıcısını renderlama işlemi için kullanıyor. Ayrıca kullanıcılar, renderları yüklemek için iki yeni komut kullanabiliyorlar: “nvidia-optimus-offload-glx”, “nvidia-optimus-offload-vulkan”

Linux Mint 20 ile gelen diğer değişiklikler ise şunlar:

XAppStatusIcon, fare tekerleği dönüşünü işleyebiliyor

Xed ve Xviewer gibi bazı XApps geliştirmeleri

.deb uzantılı dosyaları açmak ve yüklemek için kullanılan Gdebi aracı için yeni ara yüz

Yeni yüklenen paket programlar için APT önerileri varsayılan olarak etkinleştirildi

Virtualbox altında çalışan Live Sessions 1024 x 768 ya da daha üst çözünürlükte görüntülenebiliyor

Çeşitli tema geliştirmeleri

Linux Mint 20 ile birlikte gelen yeni özellikleri ve yeni sürüm hakkında daha geniş bilgilere resmi internet siteleri üzerinden ulaşabilirsiniz.