Marvel’in en sevilen kötülerinden Loki’nin ana kahramanı olacağı Loki dizisinin yayın tarihinde değişiklik yapıldı. YouTube’dan yayınladığı videoyla Marvel, dizinin yayın tarihinin 9 Haziran’a çekildiğini duyurdu. Dizi, artık her cuma değil her çarşamba yayınlanacak.

Marvel hayranlarının 1 seneyi aşkın süredir sabırsızlıkla beklediği Loki dizisinden yeni bir duyuru geldi. Marvel’ın resmî YouTube kanalından bugün paylaşılan video, dizinin yayın tarihinin değiştiğini duyurdu. Yeni Disney+ yapımı Loki’nin ilk bölümü, belirlenenden 2 gün önce yayınlanacak.

Aylardır haberlerini duyduğumuz dizi, en son yayın tarihini de belirleyip yeni bir fragman yayınlamıştı. Her hafta yeni bölüm yayınlanacak şekilde 11 Haziran’da çıkış yapması beklenen dizinin yayın tarihi, 9 Haziran’a çekildi. Böylece her hafta yayınlanacağı gün de temelli değişmiş oldu.

“Çarşamba, yeni cuma oldu”

Marvel Entertainment kanalından paylaşılan duyuru videosuyla Loki’nin yayın tarihinde değişiklik yapıldığı açıklandı. Sempatik tavırlarıyla sevilen Marvel ‘kötüsü’, 11 Haziran yerine 9 Haziran’da Disney+’da yayınlanacak. Bölümleri haftada bir yayınlanan bir dizi olduğundan dolayı yayın günü de değişmiş olacak. Loki, cuma günleri yerine çarşamba günleri yayınlanacak.

Loki fragmanı:

Fesatlık tanrısı Loki’yi bambaşka bir dünyada izleyeceğimiz dizide Marvel’ın sinematik evreninden neredeyse hiçbir karakter bulunmayacak. Loki, Marvel filmleri izleyenlerin bileceği üzere ‘kötü’, ama sempatik tavırları sayesinde sanki diğer kahramanlardanmış gibi sevilen bir karakter. Disney+ dokunuşuyla birlikte Loki, daha da sempatik bir hal alarak dizinin kahramanı olacak. Artık dizinin diğer detaylarını da 1 ay sonra göreceğiz.