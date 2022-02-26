Lol’de Quinn CT, Yetenekleri, Güçlü ve Zayıf Özellikleri

Demacia’nın izci karakteri Quinn sihirdar vadisine iniyor. League of Legends tarihi boyunca Sahip olduğu rolleri benimseme konusunda sürekli bir sorun yaşayan Quinn bugünkü yazımızın konusu.

Quinn, çıktığı zamanlarda bir hayli popülerdi. Alt koridorda oldukça keyifli bir şekilde saldırı gücü taşıyıcısı olarak oynanılabiliyordu. Çıkışından bir süre sonra ulti yeteneği üzerine oldukça büyük bir değişiklik yapıldı ve karakterin rolü bir anda değişti.

Karakter bir anda ormancı ve üst koridor rolünü benimseye başladı. Bir süre boyunca oldukça da etkili olmuştu fakat bu etki çok uzun sürmedi ve metadan düştü. Düşüşün olduğu zamandan beri de yeniden tutunma konusunda sürekli bir problem yaşadı. Hala üst koridor da veya ormancı rolünde oynayanlar olsa da ciddi olarak ait olduğu bir yerin olup olmadığı tartışılır bir konu.

Quinn CT’leri: Quinn’e karşı güçlü olan karakterler

Lee Sin

Teemo

Akshan

Rumble

Viktor

Quinn, üst koridordaki birçok yakın dövüş karakterine karşı oldukça güçlü. Karakterin yetenekleri uzaktan vurkaç yapmak için oldukça uygun. Bu yüzden bunu avantajı olarak rahat bir şekilde kullanabiliyor. Fakat aynı şekilde uzaktan kendisiyle savaşabilen veya vurkaç yapmasını engelleme potansiyeline sahip karakterler Quinn’e karşı güçlü olabiliyor.

Demacia’nın Kanatları Quinn’in tüm yetenekleri:

Pasif / Alıcı Kuş: Quinn’in Demacia Kartalı Valor, rakipleri belli aralıklarla Savunmasız olarak işaretler. Quinn’in Savunmasız hedeflere yaptığı ilk normal saldırı ilave fiziksel hasar verir.

Quinn’in Demacia Kartalı Valor, rakipleri belli aralıklarla Savunmasız olarak işaretler. Quinn’in Savunmasız hedeflere yaptığı ilk normal saldırı ilave fiziksel hasar verir. Q / Kör Eden Saldırı: Quinn, Valor’u çağırarak bir rakibi işaretlemesini ve önce görüşünü engellemesini, sonra da yakınındaki bütün rakiplere hasar vermesini sağlar.

Quinn, Valor’u çağırarak bir rakibi işaretlemesini ve önce görüşünü engellemesini, sonra da yakınındaki bütün rakiplere hasar vermesini sağlar. W / Keskin Duyular: Quinn Savunmasız bir hedefe saldırdıktan sonra pasif olarak Saldırı Hızı ve Hareket Hızı elde eder. Aynı zamanda Valor’u yakındaki geniş bir alanı görünür kılması için etkinleştirir.

Quinn Savunmasız bir hedefe saldırdıktan sonra pasif olarak Saldırı Hızı ve Hareket Hızı elde eder. Aynı zamanda Valor’u yakındaki geniş bir alanı görünür kılması için etkinleştirir. E / Pike: Quinn bir rakibe atılarak fiziksel hasar verir ve hedefin Hareket Hızı değerini azaltır. Hedefe ulaştığında hedefi kısa süreliğine engelleyip, geri sıçrar ve azami saldırı mesafesinin sınırına yakın bir yere iner.

Quinn bir rakibe atılarak fiziksel hasar verir ve hedefin Hareket Hızı değerini azaltır. Hedefe ulaştığında hedefi kısa süreliğine engelleyip, geri sıçrar ve azami saldırı mesafesinin sınırına yakın bir yere iner. R / Düşman hattının Ötesi: Quinn ve Valor Büyük bir hızla uçmak için güç birliği yapar. Yeteneği sonlandırmak Hava Saldırısı gerçekleştirerek yakındaki rakiplere hasar verir ve şampiyonları Savunmasız olarak işaretler.

Demacia’nın Gözcü Kaptanı Quinn’in güçlü ve zayıf özellikleri:

Quinn'in üçlü özellikleri:

Özellikle 6. seviyeden sonra çok rahat bir şekilde bütün koridorları destekleyebilmesi

Q yeteneği ile rakibini kör edebilmesi

Yeteneklerinin vurkaça çok uygun olması sebebiyle yakın dövüş karakterlerine karşı avantajlı olması

Quinn, oyun genelinde üst koridorda oynandığı zaman takımdaki tank açığını uzun bir süre boyunca takımına ettiği yardımlar ile kapatıyor. Özellikle 6. seviyeye ulaşıp ulti yeteneğini açtıktan sonra oyunun her yerinde Quinn’i görmek mümkün oluyor. Bunun yanı sıra Q yeteneğini rakibini kör etmesi ve diğer yeteneklerinin de vurkaç oyun stiline uygun olması sebebiyle üst koridorda yakın dövüşe yönelik olan karakterlere karşı üstünlük sağlayabiliyor.

Quinn'in zayıf özellikleri:

Temelinde ofansif bir karakter olmasına karşın oldukça kırılgan olması

Kitle kontrole yönelik yeteneklere karşı zayıf olması

Mesafe kapatma konusunda güçlü olan karakterlere karşı zor bir koridor safhası geçirmesi

Quinn dışarıdan bakıldığında yetenekleri yüzünden oldukça güçlü gözükebiliyor. Fakat karakterin çok kırılgan olması ve kitle kontrole karşı zayıf olması gibi detaylar çok fazla sorun çıkartabiliyor. Bunlarla bir şekilde baş etseniz bile Irelia gibi mesafesini hızlı kapatma konusunda güçlü bir karakter rakibiniz olursa zor zamanlar yaşama ihtimaliniz bir hayli yüksek olabiliyor.

LoL’de Quinn nasıl oynanır?

Q ve E yeteneğiniz savaşı kazandıracak yetenekleriniz. Özellikle yakın dövüş karakterlerine karşı oynuyorsanız Q ile rakibiniz kör etmeniz ve E yeteneğiniz ile aranızdaki mesafeyi açmanız önem taşıyor.

6. seviyeye ulaştıktan sonra diğer koridorlara yardım etmeniz bir hayli önemli. Quinn nispeten takıma faydalı bir karakter olmadığı için ve üst koridorda oynadığınız için diğer koridorlara sürekli yardım etmeniz bu açığı kapatmanızı sağlayacaktır

Ulti yeteneğini kullanırken dikkatli olun. Yeteneği aktifleştirmek birkaç saniyenizi alacaktır ve aktifleştirmeyi geri bozamadığınız için yanlış bir zamanda ulti basmanız ölmenize neden olabilir.

Quinn’in Q ve E yeteneği savaşı kendi lehine çeviren yetenekler. Bu 2 yeteneğin iyi kullanımı neredeyse karakterin iyi kullanımı anlamına geliyor. Q yeteneğinin rakibi kör etmesi ve E yeteneği ile aranızdaki mesafeyi açmanız bir hayli önem taşıyor. 6. seviyeye ulaştıktan sonra ultinizden gelen hareketlilik sayesinde başka koridorlara yardım etmeniz oldukça önemli. Ulti yeteneğinin kullanımına dikkat etmeniz gerekiyor. İlk aktifleştirme süresi birkaç saniye sürdüğü için ve aktifleştirmeyi bozamadığınız için yanlış pozisyonda ulti açmanız ölümünüz ile sonuçlanabilir.

Quinn’e karış nasıl oynanır, Quinn nasıl yenilir?

Quinn’in Q yeteneği direkt hedef olarak sizi vurduğunda kör olmanıza sebep oluyor. Minyonların arkasında oynayarak hasar yemeyi engelleyemesenizde kör olmaktan kaçınma şansınız mevcut.

Quinn kitle kontrole ve mesafe kapatmada başarılı olan karakterler karşı dezavantajlı oluyor. Bu yüzden karakter seçimlerinizi buna yönelik yapabilirsiniz

İşini iyi bilen bir Quinn oyuncusu 6. seviye olduktan sonra genellikle diğer koridorlara yardım etmeye gidecektir. Hızına ayak uyduramadığınız takdirde kendi koridorunuzu olabildiğince ittirmenizde fayda var

Quinn yetenekleri ile çok can sıkıcı bir karakter olabiliyor. Özellikle Q yeteneği kör olmanıza sebep olduğu için savaşlar zor olabiliyor. Minyonların arkasında oynamak hasar almanızı engellemese de kör olmanızı engelleyebilir. Quinn genel anlamda kırılgan bir karakter ve kitle kontrole karşı da özellikle kırılgan. Bu yüzden kitle kontrole sahip karakterler veya rakiple arasındaki mesafeyi hızlı kapatabilen karakterler oynamak koridoru kazanmanızı sağlayabiliyor. Quinn özellikle 6. seviyeden sonra çok koridorunda durmayan bir karakter. Bu hıza uyum sağlayamıyorsanız eğer, en azından kendi koridorunuzu olabildiğince ittirip kule avantajı sağlayabilirsiniz.