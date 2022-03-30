Londra'dan Çıkan Çöp, Adana'da Belirsiz Bir Yere Geliyor!

Türkiye'de plastik atık ithalatı büyük bir tartışma konusu olmaya devam ederken, Bloomberg'in yaptığı bir araştırma oldukça ilginç gerçekleri ortaya çıkardı. Londra'dan yola çıkan GPS'li bir çöp, Adana'ya ulaştı. Fakat çöpün ulaştığı yer bir geri dönüşüm merkezi değildi.

Türkiye’de son yılların en önemli konularından birisi olan çöp ithali, geçtiğimiz gün yayımlanan yeni bir videoyla yeniden gündeme taşındı. Bloomberg tarafından yayımlanan ve Avrupa’da geri dönüştürülecek plastik atıkların kaderinin ne olduğunun gösterildiği videoda GPS cihazından elde edilen veriler paylaşıldı.

GPS cihazıyla birlikte geri dönüşüm yoluna TESCO süpermarket zincirine ait plastik atıklar, Londra’dan yola çıktı. Çöplerin son durağıysa Türkiye’de plastik çöplüğünün tartışma merkezlerinden birisi olan Adana oldu. İşin garip yanıysa araştırmayı gerçekleştiren Bloomberg yazarı Kit Chellel tarafından paylaşıldı.

Çöpler, bilinmeyen bir merkeze geliyor:

Türkiye’ye ihraç edilen plastik atıkların çoğunun yasa dışı şekilde imha edildiğini vurgulayan Chellel, GPS cihazının son durağı olan lokasyonda bildikleri bir geri dönüşüm merkezinin olmadığını açıkladı. Bu çöpün neden geri dönüşüm merkezi olmayan bir yerde olduğu konusunda kafa karışıklığı yaşadıklarını belirten Chellel, bölgeye bir gazeteci gönderdiklerini belirtti.

Londra’dan yolculuğuna başlayıp Adana’da bitiren çöpün peşine düşen gazeteci, Avrupa’dan ithal edilen tonlarca plastik çöple karşılaştı. Ayrıca tesisin geri dönüşüm merkezi olmadığı, çöplerin bir başka yere gidene kadar (ya da bir şekilde yok edilene dek) burada durduğunu keşfetti. Bu plastik poşetler arasında Bloomberg’in araştırma kapsamında çöplerini takip ettiği TESCO’nun da poşetleri yer alıyordu.

Türkiye, plastik atıklara sıkı denetim getirmişti:

Temmuz 2021’in başında Türkiye’de atık ithalatı tartışmalarının ardından bu konuda sıkı denetim uygulamaları devreye girmişti. Bu kapsamda atıkların çiple takip edileceği, böylece ürünün gerçekten fabrikaya mı yoksa beyan dışı bir yere mi gittiğinin tespit edilebileceği açıklanmıştı.

Türkiye, bu sıkı denetim öncesindeyse aslında plastik ithalatını yasaklamıştı. Fakat bu yasak, hemen hemen 2 ay yürürlükte kalmıştı.

Bloomberg'in tartışmaları yeniden başlatan videosu:

Sosyal medyadan gelen tepkiler:

Türkiye'de son zamanlarda gündeme oturan ithal plastik tartışmaları: