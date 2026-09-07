Google DeepMind’ın Müzik Yapay Zekâsı Lyria 3.5, Artık Gemini Kullanıcılarına da Açıldı

Google, gelişmiş müzik üretim modeli Lyria 3.5'i Gemini uygulaması ve API üzerinden tüm kullanıcıların erişimine açtı.

Google DeepMind’ın müzik üretimine odaklanan en gelişmiş yapay zekâ modeli Lyria 3.5, Google Flow Music’in ardından artık tüm dünyadaki Gemini kullanıcılarının ve geliştiricilerinin erişimine açıldı.

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Şarkı sözü yazımından vokal üretimine kadar pek çok alanda önemli yenilikler sunan model, yapay zekâ ile müzik oluşturma deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

Lyrica 3'ten farkı ne?

Önceki sürüm olan Lyria 3’e kıyasla çok daha gelişmiş bir altyapıya sahip olan Lyria 3.5, karmaşık melodik yapıları başarıyla kurguluyor ve verilen komutları daha hassas biçimde uyguluyor. Yeni model; telaffuz başarısı yüksek, duygusal derinliği artırılmış ve oldukça gerçekçi vokaller üretebiliyor.

Gemini uygulaması ve Gemini API üzerinden küresel olarak erişilebilen modelin öne çıkan kullanım özellikleri ise şu şekilde:

Tarz ve Stil Seçimi : Müzik türlerini kolayca seçip vokalli ya da enstrümantal tercihler yapabilme.

: Müzik türlerini kolayca seçip vokalli ya da enstrümantal tercihler yapabilme. Hazır Şablonlar : Arka plan müziklerinden kişiselleştirilmiş doğum günü şarkılarına kadar yaratıcılığı tetikleyen hazır taslaklar.

: Arka plan müziklerinden kişiselleştirilmiş doğum günü şarkılarına kadar yaratıcılığı tetikleyen hazır taslaklar. Esnek Süre Ayarı: İhtiyaca göre kısa veya daha uzun süreli müzik parçaları oluşturma imkânı.

Video arka plan seslerinden marka jingle'larına kadar pek çok alanda pratik çözümler sunan Lyria 3.5, şu andan itibaren web, mobil, Google AI Studio ve Google Vids üzerinden kullanılabiliyor.