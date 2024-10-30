Apple, yeni M4 MacBook Pro'yu resmen tanıttı; özellikleri ve fiyatı hakkında detaylar belli oldu.

Apple, teknoloji dünyasında büyük bir heyecanla beklenen yeni M4 MacBook Pro'yu tanıttı. ABD'li teknoloji devi, gelişmiş M4 çipi ile donatılmış bu yeni modelin performans ve verimlilik açısından çıtayı daha da yükselttiğini belirtti.

Apple, uzun süredir beklenen M4 MacBook Pro modelini nihayet tanıttı. Tanıtım etkinliğinde, cihazın yenilikçi özellikleri ve dikkat çekici tasarımı ön plana çıkarıldı. Yeni MacBook Pro, özellikle profesyonel kullanıcılar için güçlü bir seçenek olarak dikkat çekiyor.

Karşınızda M4 MacBook Pro

Yeni 14 inç MacBook Pro, uzay siyahı ve gümüş renk seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor. M4 çip ailesi, ikinci nesil 3 nanometre teknolojisiyle üretilmiş olup, olağanüstü tek ve çok iş parçacıklı performans sunuyor. 24 saate kadar uzanan pil ömrü, kullanıcıların işlerini tek bir şarjla sürdürmesine olanak tanıyor.

Yeni MacBook Pro, nano-texture ekran seçeneği ile dikkat çekiyor. 1.000 nit SDR ve 1.600 nit HDR parlaklık sağlayan ekran, açık hava kullanımında kullanıcıların deneyimini artırıyor. 12MP Center Stage kamera, görüntülü görüşmelerde daha etkileyici bir deneyim sunarak, kullanıcıların hareketlerini otomatik olarak kadrajda merkezde tutuyor. M4 Pro ve M4 Max çipli modellerde yer alan Thunderbolt 5, aktarım hızını iki katına çıkararak 120 Gbps’ye kadar çıkabiliyor. Ayrıca, M4 çip ailesi, Neural Engine ile donatılarak yapay zeka iş akışlarını hızlandırıyor.

MacBook Pro özellikleri

Apple'ın yeni 14 inç MacBook Pro'sunun ekran özellikleri:

Liquid Retina XDR ekran

14.2 inç (diyagonal) Liquid Retina XDR ekran;1 inç başına 254 piksel yoğunlukta 3024 x 1964 özgün çözünürlük

16.2 inç (diyagonal) Liquid Retina XDR ekran; 3456 x 2234 özgün çözünürlük

XDR (Extreme Dynamic Range)

1.000.000:1 kontrast oranı

XDR parlaklığı: tam ekranda sürekli 1000 nit, maksimum 1600 nit2 (sadece HDR içeriklerde)

SDR parlaklığı: 1000 nite kadar (açık hava)

1 milyar renk

Geniş renk yelpazesi (P3)

True Tone teknolojisi

120 Hz’e kadar uyarlanabilir yenileme hızına sahip ProMotion teknolojisi

Sabit yenileme hızları: 47.95 Hz, 48.00 Hz, 50.00 Hz, 59.94 Hz, 60.00 Hz

Nano-texture ekran

Yeni MacBook Pro fiyatları

14 İnç 16 İnç 74.999 TL (16 GB birleşik bellek, 512 GB SSD) 114.999 TL 94.999 TL 132.999 TL 114.999 TL 159.999 TL 149.999 TL 184.999 TL

Apple’ın yeni MacBook Pro’su, gelişmiş çip teknolojisi, uzun pil ömrü, etkileyici ekran ve kamera özellikleri ile dikkat çekiyor. Yeni MacBook Pro için bugünden itibaren ön sipariş verilebiliyor ve 8 Kasım'da satışa sunuluyor.