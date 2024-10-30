Apple, teknoloji dünyasında büyük bir heyecanla beklenen yeni M4 MacBook Pro'yu tanıttı. ABD'li teknoloji devi, gelişmiş M4 çipi ile donatılmış bu yeni modelin performans ve verimlilik açısından çıtayı daha da yükselttiğini belirtti.
Apple, uzun süredir beklenen M4 MacBook Pro modelini nihayet tanıttı. Tanıtım etkinliğinde, cihazın yenilikçi özellikleri ve dikkat çekici tasarımı ön plana çıkarıldı. Yeni MacBook Pro, özellikle profesyonel kullanıcılar için güçlü bir seçenek olarak dikkat çekiyor.
Karşınızda M4 MacBook Pro
Yeni 14 inç MacBook Pro, uzay siyahı ve gümüş renk seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor. M4 çip ailesi, ikinci nesil 3 nanometre teknolojisiyle üretilmiş olup, olağanüstü tek ve çok iş parçacıklı performans sunuyor. 24 saate kadar uzanan pil ömrü, kullanıcıların işlerini tek bir şarjla sürdürmesine olanak tanıyor.
Yeni MacBook Pro, nano-texture ekran seçeneği ile dikkat çekiyor. 1.000 nit SDR ve 1.600 nit HDR parlaklık sağlayan ekran, açık hava kullanımında kullanıcıların deneyimini artırıyor. 12MP Center Stage kamera, görüntülü görüşmelerde daha etkileyici bir deneyim sunarak, kullanıcıların hareketlerini otomatik olarak kadrajda merkezde tutuyor. M4 Pro ve M4 Max çipli modellerde yer alan Thunderbolt 5, aktarım hızını iki katına çıkararak 120 Gbps’ye kadar çıkabiliyor. Ayrıca, M4 çip ailesi, Neural Engine ile donatılarak yapay zeka iş akışlarını hızlandırıyor.
MacBook Pro özellikleri
Apple'ın yeni 14 inç MacBook Pro'sunun ekran özellikleri:
- Liquid Retina XDR ekran
- 14.2 inç (diyagonal) Liquid Retina XDR ekran;1 inç başına 254 piksel yoğunlukta 3024 x 1964 özgün çözünürlük
- 16.2 inç (diyagonal) Liquid Retina XDR ekran; 3456 x 2234 özgün çözünürlük
- XDR (Extreme Dynamic Range)
- 1.000.000:1 kontrast oranı
- XDR parlaklığı: tam ekranda sürekli 1000 nit, maksimum 1600 nit2 (sadece HDR içeriklerde)
- SDR parlaklığı: 1000 nite kadar (açık hava)
- 1 milyar renk
- Geniş renk yelpazesi (P3)
- True Tone teknolojisi
- 120 Hz’e kadar uyarlanabilir yenileme hızına sahip ProMotion teknolojisi
- Sabit yenileme hızları: 47.95 Hz, 48.00 Hz, 50.00 Hz, 59.94 Hz, 60.00 Hz
- Nano-texture ekran
Yeni MacBook Pro fiyatları
|14 İnç
|16 İnç
|74.999 TL (16 GB birleşik bellek, 512 GB SSD)
|114.999 TL
|94.999 TL
|132.999 TL
|114.999 TL
|159.999 TL
|
149.999 TL
|
184.999 TL
Apple’ın yeni MacBook Pro’su, gelişmiş çip teknolojisi, uzun pil ömrü, etkileyici ekran ve kamera özellikleri ile dikkat çekiyor. Yeni MacBook Pro için bugünden itibaren ön sipariş verilebiliyor ve 8 Kasım'da satışa sunuluyor.