Apple, M5 çipli yeni iPad Pro ve MacBook Pro'yu çok yakında tanıtmaya hazırlanıyor.

Apple, iPad Pro serisini bir kez daha yenilemeye hazırlanıyor. Bloomberg’den Mark Gurman’a göre yeni nesil M5 çipli iPad Pro modelleri bu yıl içinde piyasaya sürülecek.

Gurman’ın Power On bülteninde belirttiğine göre Apple’ın yeni iPad Pro’ları 'ileri test' aşamasına ulaştı ve seri üretimin bu yılın ikinci yarısında başlaması bekleniyor. Eğer her şey plana uygun ilerlerse yeni modeller tıpkı 2018 ve 2022’de olduğu gibi Ekim ayında raflardaki yerini alabilir.

M5 iPad Pro ve MacBook Pro bu yıl içerisinde gelecek

Apple, en son geçtiğimiz yılın Mayıs ayında önemli bir iPad Pro yenilemesi sunmuştu. OLED ekran, daha ince ve hafif tasarım, M4 çipi ve Apple Pencil Pro desteği gibi yeniliklerle dikkat çeken bu modellerden sonra M5’li iPad Pro’nun çok daha küçük yenilikler sunacağı belirtiliyor.

Ayrıca, Gurman M5 çipli yeni MacBook Pro modellerinin de bu yıl içinde piyasaya sürülebileceğini söylüyor ve yeni MacBook Pro'da da büyük bir tasarım değişikliği olmayacağı kanaatinde.

Daha önce ortaya çıkan sızıntılar, MacBook Pro’nun 2026’da OLED ekran ve daha ince bir gövdeyle yeniden tasarlanacağını iddia ediyordu. Bu nedenle eğer büyük yenilikler bekliyorsanız, yeni bir MacBook Pro almak için biraz daha sabretmeniz mantıklı olabilir.