Uzun zamandır Mac bilgisayarlarda hâlihazırda Mesajlar özelliği bulunuyordu. Fakat Mac üzerinden Mesajlar uygulamasını kullandığınızda telefon sürümünde bulunan bütün özelliklere ulaşamıyordunuz. Yeni gelen güncelleme ile Mac Mesajlar uygulaması telefon sürümü ile senkronize olmuş olacak.

Uzun bir süredir Mac bilgisayarlarda bulunan Mesajlar özelliği Apple telefonların ciddi anlamda gerisinde kalmıştı. Özellikle telefonuna o an erişemeyen insanlar için Mac üzerinden kısa mesaj gönderebilmek için gayet güzel bir çözüm olan Mesajlar uygulaması yine de telefon versiyonuna göre birçok özellikten de geri kalmış durumdaydı. Yeni gelecek olan güncelleme ile artık Mac işletim sistemindeki Mesajlar uygulaması da telefon sürümü ile aynı özelliklere sahip olacak.

Sızdırılan iOS 14 sürümünün içerisinde bulunan yenilenmiş Catalyst kodlarına göre, iPhone veya iPad cihazınızı Mac bilgisayarınız ile eşleştirdiğinizde Mesajlar uygulaması telefon ve tablet sürümleri ile tamamen eşdeğer bir şekilde Mac üzerinden de kullanılabilecek. Bu sayede Apple telefonunuz elinizin altında olmasa bile Mac bilgisayarınızdan, gönderilen özel stickerları ve ifadeleri kaçırma konusunda endişelenmeden, gönül rahatlığı ile mesajlaşabileceksiniz.

Resmi bir açıklama henüz yapılmadığı için bu özelliğin ne zaman Mac işletim sistemine geleceği bilinmiyor. Fakat Apple tarihine baktığımızda, büyük ihtimalle Apple bu özelliği Haziran ayında online olarak yapacağı Uluslararası Apple Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) açıklayacağı yeni işletim sistemi sürümleri ile birlikte kullanıcıya sunmayı planlıyor.

Bu sızdırılan bilgiler Apple tarafının Mac işletim sistemi için de bazı yeni planları olduğunu bize gösteriyor. Catalyst uygulamaları, şu an için Mac işletimin sisteminin en popüler uygulamaları olarak görülmüyor. Apple hak ettiği değeri ve desteği göremeyen Mesajlar uygulaması için attıkları bu adım ile diğer geri planda kalmış Mac işletim sistemi uygulamalarını da yakın zamanda elden geçireceği ve telefon sürümleri ile daha iyi bir senkronizasyon sağlamak için çalışmalar yapacağına dair ipuçlarını bize vermiş oluyor. Daha çok bilgi edinmek için hepimiz mecburen, Haziran ayında düzenlenecek olan konferansı bekliyor olacağız.