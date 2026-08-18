Ciddi Bir MacBook Ekran Paylaşımı Açığı Aktif Olarak Kötüye Kullanılıyor (Ne Yapmanız Gerektiğini Anlattık)

Apple'ın MacBook ekran paylaşımındaki kritik güvenlik açığı, hackerlar tarafından aktif olarak istismar edildiği ortaya çıktı.

Apple, yakın zamanda macOS Tahoe, Sequoia ve Sonoma sürümleri için yayımladığı güvenlik güncellemeleriyle ekran paylaşımı özelliğinde yer alan kritik bir zafiyeti kapattığını duyurmuştu.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Güncelleme ilk çıktığında söz konusu güvenlik açığının henüz saldırganlar tarafından aktif biçimde kullanıldığına dair bir bulgu yer almıyordu ancak son gelişmeler, hackerların bu açığı kullanarak sistemlere sızmaya başladığını ortaya koydu. Mac cihazınızı henüz güncellemediyseniz, vakit kaybetmeden harekete geçmeniz hayati önem taşıyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Hackerlar, bu açıktan nasıl yararlanıyor?

Apple, macOS Sonoma 14.8.9, macOS Sequoia 15.7.9 ve macOS Tahoe 26.6.1 sürümlerini yayımlarken detay vermemiş, yalnızca tüm kullanıcılara önerilen "önemli güvenlik düzeltmeleri" içerdiğini belirtmişti. Şirket daha sonra yaptığı açıklamada, ağ üzerindeki bir saldırganın geçerli kimlik bilgileri olmadan Ekran Paylaşımı oturumu açabileceği uyarısında bulundu.

Ekran paylaşımı, güvenlik açıkları açısından en tehlikeli özelliklerden biri. Zira yetkisiz bir erişim; hackerların ekranınızı izlemesine, uygulamalarınızı ve dosyalarınızı açmasına, kısacası bilgisayarınızın başında fiziki olarak oturuyormuşçasına her işlemi yapabilmesine olanak tanır.

Hollanda Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC) tarafından yapılan uyarıya göre, internete açık 5900 portu bulunan birden fazla sistemde bu açığın aktif olarak istismar edildiği tespit edildi. Saldırıya uğrayan cihazlarda root (yönetici) yetkisi elde edildiği ve sistemlere Monero kripto para madencilik yazılımları yerleştirildiği bildirildi.

MacBook'unuzun güvenliğini sağlamak için ne yapmalısınız?

Açığın aktif olarak kötüye kullanılması veri hırsızlığı, kimlik bilgilerinin çalınması ve sistem kontrolünün kaybedilmesi gibi çok daha ciddi riskleri beraberinde getiriyor. Eğer bir MacBook'a sahipseniz cihazınızı derhâl güncellemelisiniz.

Bunun yanı sıra, Ekran Paylaşımı özelliğini yalnızca ihtiyaç duyduğunuz anlarda açık tutmanız en iyi güvenlik uygulamasıdır. İşleminiz bittiğinde özelliği vakit kaybetmeden kapatmalısınız.