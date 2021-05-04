YouTuber Squashy Boy, MacBook'larda mekanik klavye olması halinde nasıl bir deneyim sunacağını merak ederek orijinal MacBook klavyesini söküp yerine mekanik klavye taktı. MacBook, mekanik klavye ile daha iyi bir yazma deneyimi sunuyor olsa da taşınabilirlik özelliğini tamamen kaybettiğini söyleyebiliriz.

Dizüstü bilgisayarlar, konu işlevsellik, mobilite ve performans olduğunda masaüstü bilgisayarları geride bırakan bir deneyim sunabiliyor olsalar da masaüstü bilgisayarların dizüstü bilgisayarlarda muhtemelen hiçbir zaman göremeyeceğimiz bir avantajı da bulunuyor: Mekanik klavye.

YouTuber Squashy Boy, bir MacBook Pro'nun mekanik klavyeye sahip olması halinde nasıl bir deneyim sunacağını merak ederek ilginç bir çalışmaya imza attı. "MacBook'uma bir mekanik klavye taktım" adlı bir video yayınlayan YouTuber, bir anlamda dizüstü bilgisayarların neden mekanik klavye ile gelmediklerini de ortaya çıkarmış oldu.

Mekanik klavyelerin sunmuş oldukları "basma" hissi ile daha iyi bir yazma deneyimi sundukları çoğu kişi tarafından kabul edilen bir gerçek. Bununla birlikte mekanik klavyeler, standart dizüstü bilgisayar klavyelerine göre çok daha büyük bir alan işgal ediyorlar. Bu nedenle Squashy Boy'un videosunda da görebileceğiniz gibi mekanik klavyeye sahip bir Macbook'u katlamak pek de mümkün olmuyor.

Squashy Boy, mekanik klavyeyi çalışır vaziyette MacBook'a takmayı başararak övgüleri toplamış olsa da Dizüstü bilgisayarın tasarım açısından pek de hoş görünmediğini ve mobilitesini kaybettiğini söyleyebiliriz. Sonuç olarak bir mekanik klavye kullanmak istiyorsanız, bunu dizüstü bilgisayarınızdan beklemek yerine kendinize harici bir mekanik klavye almayı deneyebilirsiniz. Bu arada mekanik klavye hissi veren 5 fiyat/performans ürününü listelediğimiz içeriğimize buradan ulaşabilirsiniz.

Orijinal MacBook klavyesinin mekanik klavye ile değiştirildiği video