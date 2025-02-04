Apple, MacBook sahiplerinin en çok tartıştıkları ayarlardan bir tanesini nasıl değiştirebileceklerini açıkladı. Bu yöntemi uygulayan kullanıcılar, dizüstü bilgisayarın otomatik olarak açılması sorununun önüne geçmiş olacaklar.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'dan MacBook'larla ilgili önemli bir açıklama geldi. Şirket, yaptığı açıklama ile Apple işlemcili MacBook'lardaki en tartışmalı durumlardan bir tanesinin nasıl değiştirileceğini resmî olarak anlatmış oldu.

MacBook sahipleri bilirler; dizüstü bilgisayarın ekranını kaldırdığınızda veya fişe taktığınızda otomatik olarak açılır. Bu durum, bazı kullanıcıları rahatsız ediyordu. Çünkü kullanıcılar, bir MacBook üzerinde tam hâkimiyet sahibi olmak istiyorlardı. İşte Apple tarafından yapılan açıklama bu sorunu ortadan kaldırıyor.

MacBook'un otomatik olarak açılmasını engellemek için yapmanız gerekenler

Adım #1: Terminal uygulamasını açın.

uygulamasını açın. Adım #2: Kapak açıldığında veya fişe takıldığında açılmayı engellemek için " sudo nvram BootPreference=%00 " Kapak açıldığında açılmayı engellemek için " sudo nvram BootPreference=%01 " Fişe takıldığında açılmayı engellemek için " sudo nvram BootPreference=%02 "

Adım #3: Kodları yazdıktan sonra onay verin ve yönetici parolanızı girin.

İşte bu basit yöntem, MacBook'lar için varsayılan olarak ayarlanmış otomatik açılma özelliğini devre dışı bırakmanızı sağlayacak. Ancak Apple, hazırladığı destek sayfasında bu özelliği kullanabilmek için Apple işlemcili olması gerektiğini ve macOS Sequoia işletim sistemiyle çalışıyor olması gerektiğini söylüyor.