Huawei'nin kurduğu otomobil markası Maextro, S800 isimli lüks sedanını duyurdu. Rolls-Royce ve Mercedes-Maybach'a rakip olacak araç, en pahalı Çin malı otomobillerden biri olacak.

Çinli teknoloji şirketi Huawei liderliğinde kurulan otomobil markası Maextro, S800 ismini verdiği yeni lüks sedanını tanıttı. Bu otomobil, Mercedes-Maybach ve Rolls-Royce gibi markaların D+ segment otomobillerine rakip olacak.

Maextro S800, oldukça şık tasarıma sahip olan bir otomobil. Ancak biraz Mercedes-Maybach, biraz da Rolls-Royce esintilerine sahip. Kapalı ızgara tasarımı, L harfi şeklinde tasarlanmış LED destekli farlar, gövdeye gömülü kapı kolları ve arka kısımdaki ışık barı, Maextro S800'ün öne çıkan tasarım detayları arasında yer alıyor.

Karşınızda Maextro S800

Maextro S800'ün iç tasarımıyla ilgili de konuşmak isterdik ancak firma, bu konuyla ilgili ne yazık ki herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki Maextro S800, Mercedes-Maybach ve Rolls-Royce ile rekabet edebilecek kadar üst düzey konfor sunan bir kabine sahip olacak. Neticede bu otomobil, bugüne dek üretilmiş en pahalı Çinli otomobillerden bir tanesi olarak kayıtlara geçecek.

Bu arada; yapılan açıklamalara göre Maextro S800, tamamen elektrikli yapıda olacak. Ancak bu konuyla ilgili de açıklanmış herhangi bir bilgi bulunmuyor. Yeni elektrik motorunun gücü ve menzil gibi hususlar, şimdilik gizemini koruyor.

Maextro S800, 137 bin 950 dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek. Yapılan açıklamaya göre ekstra donanım seçenekleri ve daha yüksek güç, aracın fiyatını 206 bin 950 dolar seviyelerine kadar çıkaracak.