Marathon'un arkasındaki geliştirici ekip Bungie, Sezon 2'nin gelişiyle birlikte oyunun kapılarını tamamen açarak "Open Play Week" etkinliğini başlattığını duyurdu.
Bu özel etkinlik sayesinde, oyuna henüz sahip olmayan oyuncular da dâhil olmak üzere herkes Marathon evrenine adım atabilecek, arkadaşlarıyla ekipler kurarak yeni içerikleri doğrudan ilk elden deneyimleme şansına erişecek.
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Hangi tarihler arasında ücretsiz oynanabilecek?
Ücretsiz olarak sunulan Open Play dönemi, 2 Haziran ile 9 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu bir haftalık süreç boyunca katılımcılar; oyuna yeni eklenen "Night Marsh" bölgesini, yepyeni bir Runner gövdesini, taze ekipmanları ve ikinci sezonun sunduğu diğer tüm içerikleri sınırsız bir şekilde deneyimleme fırsatına sahip olacaklar.
Ayrıca ücretsiz oynama döneminin ardından oyunu satın almaya karar veren herkes, elde ettiği tüm eşyaları ve ilerlemesini aynen koruyarak maceralarına kaldıkları yerden devam edebilecek.
Marathon nasıl ücretsiz oynanır?
- Adım #1: Steam uygulamasını açın.
- Adım #2: Arama kısmında Marathon yazın ve oyunun mağaza sayfasına gidin.
- Adım #3: Satış fiyatının üstündeki kısımda yer alan "Oyunu Oyna" seçeneğine tıklayın.