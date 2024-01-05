Geliştiricilerinin arasında Türkiye'nin de olduğu süper bilgisayar "MareNostrum 5" Barselona'da devreye alındı. 380 bin dizüstü bilgisayar gücündeki süper bilgisayar, dünya sıralamasında sekizinci sırada yer alıyor.

Türkiye'nin de ortaklarından bir tanesi olan süper bilgisayar projesi "MareNostrum 5"te sona gelindi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, dünyanın en hızlı süper bilgisayarlarından biri olan MareNostrum 5'in devreye alındığı, önümüzdeki ay itibarıyla da genel kullanıma açılacağı ifade edildi. Peki MareNostrum 5, nasıl bir süper bilgisayar?

TÜBİTAK'ın resmî internet sitesindeki açıklamaya göre Barselona Süper Bilgisayar Merkezi'nde bulunan süper bilgisayar, 380 bin adet dizüstü bilgisayar ile aynı kapasiteye sahip. Bu bağlamda; 314 petaflop performansa sahip olan süper bilgisayar, dünyanın en hızlı sekizinci süper bilgisayarı oldu. 2.560 kW gücündeki süper bilgisayarın 680.960 çekirdeğe sahip olduğunu söyleyelim. MareNostrum 5, NVIDIA H100 GPU'lardan güç alıyor.

Her türlü bilimsel çalışma için kullanılabilecek

MareNostrum 5, Türkiye'de yapılacak bilimsel çalışmalar için de kullanılabilir olacak. Süper bilgisayarın yüksek performansı, aklınıza gelen hemen her kategoride yapılacak çalışmaların hızlandırılmasını sağlayacak. Yapılan açıklamalara göre yapay zekâ başta olmak üzere iklim değişikliği, yenilenebilir enerji, ilaç ve aşı geliştirme süreçleri, virüs yayılımı simülasyonu ve büyük veri uygulamaları gibi kategoriler, MareNostrum 5'in kullanım alanlarından olacak.

Türkiye'nin süper bilgisayar macerası, 2019 yılında başladı. Avrupa Birliği ülkelerinin liderlik ettiği EuroHPC Ortak Girişimine 28. ülke olarak katılan Türkiye, aynı yıl içerisinde İspanya ve Portekiz ile ortaklık kurup, MareNostrum 5 için çalışmaya başladı. Tabii bu girişimin en önemli sonuçlarından biri, Türkiye'nin MareNostrum 5'e doğrudan erişim hakkı kazanması oldu. TÜBİTAK ULAKBİM, bünyesinde yapılan çalışmalar, MareNostrum 5'in gelişim sürecinde önemli katkılar sağladı.

Dünyadaki en güçlü süper bilgisayarlar*:

Sistem Rmax (PFlop/s) Rpeak (PFlop/s) Frontier 1,194.00 1,679.82 Aurora 585.34 1,059.33 Eagle 561.20 846.84 Fugaku 442.01 537.21 LUMI 379.70 531.51 Leonardo 238.70 304.47 Summit 148.60 200.79 MareNostrum 5 138.20 265.57 EOS NVIDIA DGX SuperPOD 121.40 188.65 Sierra 94.64 125.71

(*): TOP500 Kasım 2023 verilerine göre.