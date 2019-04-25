Mario Kart Tour Kapalı Beta Kayıtları Açıldı

Nintendo, duyurusunun üzerinden bir yıl geçen Mario Kart Tour oyunun kapalı beta kayıtlarını Android sürümü için açtı.

Mario Kart Tour, bir yıldan uzun süre önce duyrulmuş olmasına rağmen hala oyuncularla buluşmuş değil. Görünüşe göre oyuncuların Mario Kart Tour bekleyişi daha fazla sürmeyecek. Çünkü Nintendo, Mario Kart Tour’un kapalı beta testlerine yakında başvuruyor ve kapalı beta için kayıtlar başlamış durumda.

Mario Kart Tour’un hem iOS hem de Android platformu için yayınlanması bekleniyor fakat Nintendo, kapalı betayı yalnızca Android sürümü için başlatıyor. Mario Kart Tour’un kapalı beta testlerine katılmak isteyen oyuncular MarioKartTour.com adresini ziyaret edebilir ve karşılarına çıkan QR kodu tarayarak başvuru gerçekleştirebilir.

Nintendo, kapalı beta testleri yalnızca Birleşik Devletler ve Japonya’da başlatacak fakat ilerleyen sürede daha fazla ülkenin listeye katılma ihtimali bulunuyor. Web sitedeki QR kodu tarayarak cihazınızın uyumlu olup olmadığını görebilirsiniz. Kapalı betaya katılmak için Android 4.4 ve üzeri işletim sistemine, ayrıca 1.5 GB RAM kapasitesine ihtiyaç duyuluyor.