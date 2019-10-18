Sosyal medya devi Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg, ABD’nin Irak’a girdiği zamanlarda Facebook gibi platformlar olsaydı, savaşın önlenebileceğini ifade etti.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg, perşembe günü Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) Georgetown Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada çok çarpıcı ifadeler kullandı.

ABD’nin 2003 yılında Irak’a düzenlediği askeri operasyonunun Facebook’u kurmasında önemli bir rol oynadığını söyleyen milyarder girişimci, şöyle konuştu:

“Üniversitedeyken ülkemiz Irak'ta yeni bir savaşa girmişti ve kampüsteki ruh hali çok kötüydü. İnsanlar, yaşanan olayların çoğundan habersizdi. Toplumdaki herkes sıkıntılı günlerden geçiyordu. Bu yıllar, herkesin kendini ifade edebilmesinin, deneyimlerini paylaşabilmesinin insanlara güç verdiği ve toplumları daha sağlıklı yaptığı yönündeki inancımı şekillendirdi”

Facebook’u kurmasındaki temel felsefenin, insanlara ses vermek ve insanları bir araya getirmek olduğunu ifade eden Zuckerberg, Facebook sayesinde toplumların daha da özgürleştiğini söyledi.

Bu arada Facebook’un kuruluş hikayesini bilmeyenler için kısaca anlatalım. Zuckerberg, 2003 yılında Harvard Üniversitesi’nde okurken, okulun en yakışıklı ve en güzel öğrencilerinin seçildiği facemash.com adlı bir site kurdu. Kısa zamanda müthiş bir popülariteye ulaşan platform, okul yönetimi tarafından uygunsuz bulundu ve o yılın kasım ayında kapatıldı. Siteye tüm öğrencilerin fotoğraflarını eklemek için üniversitenin veri tabanına giren Zuckerberg, bu eylemi sebebiyle okuldan 6 ay uzaklaştırma aldı.

Zuckerberg daha sonra Aralık 2002'de Harvard öğrencileri Cameron Winklevoss, Tyler Winklevoss ve Divya Narendra tarafından kurulan HarvardConnection adındaki sosyal ağ üzerinde çalışmaya başladı; ancak herkesten habersiz kendi rakip sosyal ağını, yani TheFacebook.com'u kurmaya karar verdi.

Zuckerberg, bugün Facebook olarak bilinen sosyal medya platformunu 2004 yılında başlattığında, Winklevoss kardeşlerden büyük bir tepki aldı. Zuckerberg’ün fikirlerini çaldığını iddia eden ikizler, soluğu mahkemede aldı. Bu ilginç süreç Zuckerberg’ün, Winklevoss kardeşlere 65 milyon dolar ödemesiyle sonlandı.