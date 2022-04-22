Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 102 yaşında da büyük bir coşkuyla kutlanmaya başladı. Biz de buradan tüm çocuklarımızın bayramını kutluyoruz ve sizleri birbirinden güzel 23 Nisan paylaşımlarıyla baş başa bırakıyoruz...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere armağan ettiği günden bu yana her yıl büyük bir coşkuyla kutlanmaya devam ediliyor. Bayramın 102. yaşında da 23 Nisan kutlamaları büyük bir hızla başladı.

İstanbul halkı, bugün metroların bayraklarla donatıldığı görüntüler karşısında duygu dolu anlar yaşadı. Bu görüntülerin üzerinden çok geçmeden de yaptıkları paylaşımlarla çok sayıda şirket, kurum ve kuruluş da kutlamalara katıldı. Gelin, yapılan 23 Nisan paylaşımlarına birlikte bakalım.

QNB Finansbank'tan duygulandıran paylaşım

Sabancı Vakfı'nın 'Gökyüzünde Bayram Var' etiketiyle paylaştığı video:

AÇEV, bağış yapmanın önemini bir kez daha gösterdi

İGA İstanbul Airport, eğlenceli videosuyla hepimizi gülümsetti

İş Bankası da 23 Nisan paylaşımıyla duygu dolu anlar yaşattı

Silverline, 100 çocuğun aylık kitap ve kırtasiye masraflarına katkı sağladıklarını yaptığı açıkladı

LÖSEV, çocukların eğlenceli anlarını paylaştığı gönderiyle 23 Nisan'ı kutladı

Kenan Doğulu, 23 Nisan'a özel şarkısını paylaştı

Biz de paylaşımlarıyla bizleri gülümseten ve duygu dolu anlar yaşatan tüm markalara çocuklar adına teşekkür ediyoruz ve onların vesilesiyle bir kez daha geleceğimiz olan tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bir kez daha kutluyoruz.