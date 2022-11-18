3,48 Milyar Yıllık, 'Mars'tan Fırlamış Gibi Görünen' Fosil

Avustralya'da 3.48 milyar yıllık fosiller bulundu. Dünya'daki yaşam için en eski delillerden bir tanesi olan kalıntılar, Mars'taki yaşam arayışı ile ilgili de önemli bulgular sağlıyor.

Avustralya'nın batısında, gezegenimizdeki ilk yaşam izleriyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bilim insanları, bölgede yaptıkları bir çalışma kapsamında 3.48 milyar yıl öncesinden kaldıkları tespit edilen stromatolitler buldular. "Stromatolit" tabirini kabaca anlatmak gerekirse bu madde, fotosentez yapan mikroorganizmaların dışkılarıyla oluşan tabakaların kayalaşması olarak özetlenebilir.

3.48 milyar yıl öncesine ait bulguların Dünya'daki ilk yaşam belirtisi olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Grönland'da, 3.7 milyar yıl öncesine ait benzer yapılar çoktan bulunmuş durumda. Ayrıca Kanada'da devam eden çalışmalar, 4.29 milyar yıl önce meydana gelmiş stromatolitler bulunmuş olabileceğini düşündürüyor. Avustralya'dan gelen haber, Dünya'daki en eski yaşam belirtilerinden bir tanesi olarak düşünülebilir.

3.48 milyar yıllık kayada yaşam izi nasıl bulundu?

3.48 milyar yıl öncesine dayandığı tespit edilen kayaçların organik madde içerip içermediği konusu tartışma yarattı. Bu tartışmaları sona erdirmek için Fransa'ya örnek götüren bilim insanları, yüksek çözünürlüklü 2 ve 3 boyutlu görüntüleme tekniklerinden faydalandılar. Yapılan çalışmanın sonucu açıktı. Bilim insanları, kayaçların bazı katmanlarında mikro organik madde kalıntıları tespit etmişlerdi. Yani bu kayaçlar doğa olaylarıyla değil, canlı organizmalar tarafından oluşturulmuştu.

Bu kayaçlar, Mars'taki yaşam arayışı için önemli bilgiler sağlayabilir!

Avustralya'daki bulgular, Mars'taki yaşam arayışı için önemli sonuçlar doğurabilir. Zira bilim insanları, bu kayaçların yüzeyinin demir oksit ile kaplandığını tespit ettiler. Fotoğrafta da görebileceğiniz paslı turuncu rengin nedeni de bu reaksiyondu. Uzmanlar, Mars ile stromatolitlerin renginin benzer olduğunu, son bulgular sayesinde Mars'taki çalışmalara yön verilebileceğini düşünüyorlar. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bilim insanları "Buradaki bazı analizler, Mars'tan malzeme aldığımızda, yani yaklaşık on yıl sonra yapmak zorunda kalacağımız analizlerin bir deneme çalışması olarak düşünmelidir." ifadelerini kullandılar.