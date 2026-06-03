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Marvel's Wolverine'den Kanlı Canlı 7 Dakikalık Oynanış Fragmanı Yayımlandı [Video]

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Sony’nin düzenlediği State of Play etkinliğinde Insomniac Games imzalı Marvel’s Wolverine'den 7 dakikalık bir oynanış fragmanı yayımlandı.

Marvel's Wolverine'den Kanlı Canlı 7 Dakikalık Oynanış Fragmanı Yayımlandı [Video]
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Sony, yeni State of Play etkinliğinde oyun dünyasının uzun süredir beklenen oyunlarından Marvel’s Wolverine'e önemli bir yer ayırdı.

Insomniac Games tarafından geliştirilen ve PlayStation 5'e özel olarak çıkacak olan yapım, etkinlikte yaklaşık 7 dakikalık bir oynanış gösterisine ev sahipliği yaptı.

Marvel's Wolverine yeni oynanış fragmanı

Videoda başkarakterimiz Logan, çizgi romanlardan ve animasyonlardan aşina olduğumuz ikonik sarı Wolverine kostümüyle boy gösteriyor. Etrafta sinsice süzülen ve karşısına çıkan düşman sürülerini ikonik pençelerini kullanarak alt eden Logan'ın dövüş mekaniklerine yakından şahit oluyoruz.

Yapılan ilk değerlendirmelere göre oyundaki dövüş sistemi oldukça ağır, tok ve tatmin edici bir hissiyata sahip olacak gibi. Artık çıkış tarihi de resmileştiğine göre tek yapmamız gereken biraz daha beklemek olacak.

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