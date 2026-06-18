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Maserati'den Üçlü Makyaj: GranTurismo, GranCabrio ve Grecale Tepeden Tırnağa Yenilendi!

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İtalyan şirket Maserati, 2027 yılı için tüm model ailesini âdeta baştan yaratıyor.

Maserati'den Üçlü Makyaj: GranTurismo, GranCabrio ve Grecale Tepeden Tırnağa Yenilendi!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Maserati, Grecale SUV, GranTurismo coupe ve GranCabrio üstü açık modellerinin tamamını kapsayan estetik ve performans güncellemelerini duyurdu.

Bu büyük makyaj operasyonu, tüm modellerde özellikle ön bölümde kendisini gösteren yeni tasarım çizgilerini, hafifçe elden geçirilmiş iç mekânları ve modele bağlı olarak iyileştirilen performans verilerini beraberinde getiriyor.

İçerikten Görseller

Maserati'den Üçlü Makyaj: GranTurismo, GranCabrio ve Grecale Tepeden Tırnağa Yenilendi!
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GranTurismo ve GranCabrio

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Maserati’nin ikonik GT modeli GranTurismo, 2027 yenilemelerinin merkezinde yer alıyor. Aracın kalbinde, markanın ikiz turboşarjlı 3.0 litrelik Nettuno V6 motorunun güncellenmiş bir versiyonu görev yapıyor. Bu motor, Trofeo donanım paketinde artık tam 582 beygir güç üretiyor.

Bu performans artışı sayesinde GranTurismo Trofeo, 0'dan saatte 100 km/s hıza yalnızca 3.8 saniyede ulaşabiliyor. Serinin giriş seviyesinde ise 483 beygirlik V6 motor seçeneği mevcut.

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Üstü açık GranCabrio ise rüzgârı hissetmek isteyenler için yenilendi. Aracın kumaş tentesi artık daha iyi ses ve ısı yalıtımına sahip. Üstelik serinin tamamen elektrikli zirvesi olan 751 beygirlik GranCabrio Folgore, üç motorlu yapısıyla adeta bir roket gibi hızlanırken sürüş keyfini sessiz bir lükse dönüştürüyor. Ayrıca soğuk havalar için boyun ısıtma sistemi de artık standart hâline gelmiş durumda.

Grecale

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Grecale cephesinde daha büyük değişiklikler var. Dört silindirli baz motor artık rafa kaldırıldı. Bunun yerine aileye 390 beygirlik yeni bir Nettuno V6 seçeneği eklendi. En güçlü versiyon olan 530 beygirlik Grecale Trofeo yerini korurken, tamamen elektrikli Grecale Folgore tek şarjla yaklaşık 580 kilometre menzil vadediyor.

Görsel olarak GT2 Stradale’den ilham alan daha agresif ve alçak bir ön tasarıma kavuşan SUV, içeride de büyük bir sürpriz barındırıyor. Konsolun üzerinde mineral kristal kadranlı dijital bir saat yer alıyor. 12.3 inçlik dev multimedya ekranı ve sekizgen yeni direksiyon simidi de yenilikler arasında.

Yenilenen araçların fiyatları henüz açıklanmasa da modellerin bu yıl bitmeden bayilerdeki yerini alması bekleniyor.

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