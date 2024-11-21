Maserati MC20, otonom sürüşte 285 km/s hızla dünya rekoru kırarak büyük bir başarıya imza attı.

Politecnico di Milano'nun AIDA (Yapay Zekâ Otonom Sürüş) ekibi, Maserati MC20 Cielo ile otonom sürüşte 285 km/s hıza ulaşarak dikkat çekici bir başarıya imza attı.

Test herhangi bir insan sürücü ya da gözetmen olmadan gerçekleştirildi. Maserati MC20, bu testte 285 km/s hıza ulaşarak dünya rekoru kırdı. Maserati MC20'nin stok model olarak kullanılan bu versiyonu Bridgestone Potenza Sport lastikleriyle donatıldı.

Ekstrem hızlarla güvenlik sınırları test edildi

Projenin bilimsel başkanı, yüksek hız testlerinin amacının otonom sürüşün güvenliğini artırmak ve yapay zekâ sürücüsünün ekstrem koşullarda nasıl tepki verdiğini gözlemlemek olduğunu belirtti. Ekibin bu testlerle, kentsel hareketlilik senaryolarında güvenliği artırmayı hedeflediği vurgulandı.

AIDA ekibi, son yıllarda uluslararası alanda birçok ödül kazandı. 2022'deki Indy Autonomous Challenge'da AV-21 prototipiyle 309 km/s hızına ulaşarak otonom araçlar için hız rekoru kırmışlardı. Elde edilen bu başarılar otonom sürüş teknolojisinde önemli bir ilerleme kaydedildiğini de bizlere gösteriyor diyebiliriz.