Maskeyle Koşu Yapan Bir Adamın Akciğeri Patladı

Koronavirüs nedeniyle maske takarak dışarıda koşu yapmaya çıkan bir adamın, hava kaçağına duyarlı olması nedeniyle akciğeri patladı. Doktorlar, Çinli adamın akciğerinin patlamasının sebebinin maskeyle koşmak olduğunu söyledi.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle hepimiz evlerimizde kalmalıyız. Dışarı çıktığımız durumlarda ise maske kullanmamız gerekiyor. Elbette, maske kullanımı sırasında da dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var. Nypost.com’da yer alan bir haberde, yüzünde maskeyle 3 kilometre boyunca koşan 26 yaşındaki bir adamın akciğerinin patladığı belirtildi.

Çin’in Wuhan bölgesinde yaşayan adamın hastaneye kaldırıldığı ve ameliyata alındığı açıklandı. Doktorların yaptığı açıklamaya göre ise yüz maskesiyle koşu yapan 26 yaşındaki genç adamın sol akciğerinin yüzde 90 daraldığı ve kalbinin vücudunun sağ tarafına doğru hareket ettiği ortaya çıktı.

Göğüs cerrahisi uzmanı Chen Baojun, yaşanan bu olayın koşarken maske kullanmaktan kaynaklandığını belirtti. Adamın vücut yapısı itibarıyla halk arasında hava kaçağı olarak da bilinen pnömotoraks’a duyarlı olduğunu açıklayan Baojun, maske takarken koşu yapmanın akciğerlere ağır yük bindirdiğini söyledi.

Daha önce de yaşanmıştı

Çin’de gerçekleşen bu olayın bir benzeri geçtiğimiz dönemde 2 öğrencinin de başına gelmişti. Çin’de beden eğitimi dersinde maske takarak spor yapan 2 öğrenci, benzer bir olay sonucu hayatını kaybetmişti.

Koronavirüs, yaşam tarzımızı değiştiriyor

COVID-19 pandemisi, tüm dünyada uzun süre kalıcı olarak etkiler bıraktı. Önümüzdeki yıllarda da etkisini büyük ölçüde hissedeceğimiz bu virüs, öncelikle sosyal mesafenin ne kadar önemli olduğunu bize gösterdi. Dışarı çıkarken daha dikkatli olmamız gereken bu dönemde normal olarak maske kullanımı da arttı.

Ortaya çıkan haberlere göre ağzımızda maske bulunurken spor yapmak tehlikeli olabiliyor. Bu sebeple sporlarınızı daha çok evde maske olmadan yapmaya dikkat edebilir ya da dışarı çıkarsanız da çok fazla insanın olmadığı bölgeleri tercih edebilirsiniz.