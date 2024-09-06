Mastercard, Mercuryo iş birliğiyle Avrupa’da 40’tan fazla kripto parayı destekleyen yeni bir debit kartı tanıttı.

Mastercard, Avrupa'da kripto para kullanıcıları için yeni bir dönemi başlatıyor. Şirket, Mercuryo iş birliğiyle geliştirdiği kripto debit kartını tanıttı. Bu kart kullanıcıların kendi saklama cüzdanlarındaki 40’tan fazla kripto parayı, kıta genelinde 100 milyondan fazla mağazada avro cinsinden harcamalarına imkan tanıyor.

Mastercard'ın Mercuryo ile ortaklaşa piyasaya sürdüğü bu kart, kripto varlıkların günlük alışverişlerde kullanılmasını kolaylaştırıyor.

Mastercard’ın yeni kripto kartı piyasada

Kart, Mastercard ağında geçerli olan 95 milyondan fazla mağazada kullanılabiliyor ve geniş bir dijital para yelpazesini destekliyor. Bu özellik ise kartı Metamask gibi sınırlı sayıda kripto para birimini destekleyen kartlardan ayırıyor.

Yeni kartın piyasaya sürülmesi, kripto para birimlerinin geleneksel finansal sistemlerle entegrasyonunda önemli bir adım olarak görülüyor. Bu gelişme dijital varlıkların günlük işlemler için daha erişilebilir hale gelmesini sağlıyor ve Avrupa’daki kullanıcılar için büyük bir yenilik getiriyor.