Coinbase, bir ilke imza attığını duyurdu. İki yapay zekâ modeli arasında kripto işlemi gerçekleştirildi.

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Coinbase, geçtiğimiz günlerde tarihe geçecek bir gelişme yaşandığını açıkladı. Şirket CEO’su Brian Armstrong, yapay zekâ modelleri arasında kripto işlemi gerçekleştirildiğini duyurdu.

Armstrong’un cuma günü sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma göre işlem, Coinbase Developer Platform üzerinden gerçekleştirildi. Bu işlem, uzun süren çabaların ardından yapay zekâ araçları için bir ilk olarak da kayıtlara geçti.

Yapay zekâ modelleri, birbirine token gönderdi

CEO, belli bir görevi yerine getirmesi için tasarlanan yapay zekâ botlarından birinin kripto tokenleri kullanarak başka bir bottan yapay zekâ tokeni aldı. Yapay zekâ tokenleri, modellerin bilgi edinmesini sağlayan verilere deniyor.

Yani bu işlemde 2 farklı token kullanıldı. Birisi, kripto para birimlerine isim olarak verilen tokenler, diğeri ise yapay zekâ eğitiminde kullanılan tokenler. Ödeme, kripto tokenle yapıldı, bunun karşılığında ise yapay zekâ token’i alındı. Bu işlemin tamamı, 2 yapay zekâ modeliyle gerçekleştirildi. Armstrong, bu işlemi “Token satın almak için token kullandılar.” olarak nitelendirdi.

Yapay zekâ ajanı olarak adlandırılan bu tarz modeller hâlâ o kadar gelişmiş değil. Henüz uygun bir ödeme yöntemi olmadan uçak bileti almak gibi temel işlevleri yerine getiremiyorlar. Ancak bu adım, yavaş yavaş o seviyeye gelmeye başlayacaklarını gösteriyor.

Armstrong da modellerin banka hesaplarına erişemeyeceklerini ancak kripto cüzdanları edinebileceklerini söylüyor. Coinbase CEO’suna göre botlar, USDC kullanarak insanlarla veya diğer yapay zekâ modelleriyle tüm dünyada geçerli ücretsiz işlemler yapabilecekler. Yani yakında yapay zekâ modellerinin aracı olarak işlemler gerçekleştirdiğini görmeye başlayabiliriz.