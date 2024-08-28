Binance’in Filistinli kullanıcıların varlıklarına el koyması büyük yankı uyandırarak akıllara şu soruyu getirdi; “Kripto paraların özelliği merkeziyetsiz olmasıysa Binance kullanıcıların varlıklarına nasıl el koyabiliyor?” haydi gelin yanıtlayalım.

Paxful'un kurucu ortağı Ray Youssef'in, X üzerinden yaptığı ve Binance’in Filistinli kullanıcılarının varlıklarına el koyduğuna yönelik iddialar, sektördeki pek çok kişi ve kurum tarafından endişe ile karşılanmıştı.

Bu durumda, akıllara Binance’in istediği zaman kullanıcıların varlıklarına el koyup koyamayacağı sorusu geldi.

Kripto paraların özelliği merkeziyetsiz olması değil miydi? Binance neden kullanıcıların varlıklarına el koyma hakkına sahip oluyor?

Aslında bu sorunun tek cümlelik bir cevabı var.

Kripto paraların merkeziyetsiz bir yapıya sahip olduğu doğru ancak Binance gibi kripto para borsaları bu özelliği taşımıyor.

Biraz daha açmak gerekirse, kripto paraların temel özelliği merkeziyetsiz olmasıyken, Binance ve benzeri borsalar yatırımcıların işlemlerinde aracılık rolü üstlenen aracı kurumlardır.

Bu sebeple, kripto paralar merkeziyetsiz olsa da Binance gibi kripto para borsaları merkeziyetsiz değildir. Hatta bir nevi kendileri birer merkezdir de diyebiliriz.

Binance gibi merkezi borsalar, kullanıcıların kripto varlıklarına erişim sağlayan özel anahtarların kontrolünü elinde tutarlar.

Bu durum, teorik olarak borsanın kullanıcıların hesaplarına erişim sağlayabileceği ve hatta varlıklarına el koyabileceği anlamına gelir.

Ancak, borsanın kullanıcıların hesaplarına erişmesi gibi bir eylem genellikle kullanıcı sözleşmelerinde belirtilen yasal sebeplere dayalı olarak gerçekleşir.

Yani normal şartlarda Binance ve benzeri borsalar kafalarına göre kullanıcıların hesaplarına bloke koyamaz.

Kripto paraların felsefesi merkeziyetsizlik olsa da Binance gibi borsalar aslında bu felsefeye tamamen uymazlar.

Aslında kripto paraların en önemli özelliği ve çözdüğü sorunlardan en temeli, merkeziyetsiz yapıları sayesinde herhangi bir otoriteye ya da üçüncü bir tarafa ihtiyaç duymadan işlemlerin gerçekleştirebilmesini mümkün kılmaları.

Ancak Binance gibi merkezi borsalar, kullanıcıların varlıklarını ve işlem bilgilerini kendi sunucularında saklayarak belirli bir merkeziyet oluştururlar.

Merkezi borsalar, aslında kripto paraların bir merkeze ve aracılara bağlı olma sorununu çözme felsefesine ters düşerler.

Merkezi olmaları sebebiyle, güvenlik problemleri de dahil olmak üzere çeşitli sorunlara maruz kalabilir ya da hükümetlerin düzenlemelerine tabi tutulabilirler.

Zaten tam da bu sebeple genellikle kripto para yatırımcılarına varlıklarını borsa hesabı üzerinde değil, soğuk cüzdanlarda saklamaları önerilir.

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