Mastercard, yayınladığı videolarda çocuk istismarı ve kadınlara yönelik cinsel saldırı olduğu iddialarının ardından Pornhub hakkında inceleme başlattıklarını açıkladı.

ABD'li finans şirketi Mastercard, dünyanın en büyük pornografik içerik platformlarından Pornhub için yayınladığı videolarda çocuk istismarı ve cinsel saldırı içerikleri olduğu gerekçesiyle inceleme başlattıklarını duyurdu.

Mastercard tarafından dün itibarıyla yapılan açıklamalarda Nicholas Kristof'un New York Times'ta kaleme aldığı köşe yazısında Pornhub’da bilinci yerinde olmayan kadınlara ve çocuklara yönelik cinsel saldırı videoları olduğunu belirttiği ve Pornhub.com aleyhindeki bu iddiaları araştırdıkdıkları ifade edildi.

“Mesele pornografi değil, tecavüz”

“Pornhub’ın çocukları” başlıklı yazısında Nicholas Kristof, “Mesele pornografi değil, tecavüz. Çocuklara veya rızası olmayan herhangi birine yapılan saldırıları teşvik etmenin vicdansızca olduğunu kabul edelim” gibi oldukça ağır ve suçlayıcı ifadeler kullanıyordu.

Hakkındaki iddiaları kesin bir dille reddeden Pornhub ise konuyla ilgili olarak, “CSAM'e (çocuk cinsel istismarı materyali) izin verdiğimiz iddiası sorumsuzca ve açık bir şekilde doğru değil.” ifadelerini kullandı.

Milyarder yatırımcıdan Mastercard ve Visa’ya çağrı

Pershing Square Capital Management'ın kurucu ve CEO’su olan milyarder yatırımcı Bill Ackman, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Mastercard ve Visa’yı Pornhub'a yapılan ödemeleri geçici olarak durdurmaya davet etti.

Ackman, kartları sitede kabul edilmemesine rağmen American Express’i de konuyla ilgili olarak harekete geçmeye davet etti ve American Express bu davete karşılık kartlarının yetişkin içerikli internet sitelerinde kullanımını yasaklayan bir küresel politikaya sahip olduğunu hatırlatmak ile yetindi.