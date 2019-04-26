Netflix Türkiye'de Mayıs Ayında Yayınlanacak Yapımlar

Netflix Türkiye’deki içeriklerin sayısı giderek artıyor. Mayıs ayında da yine hem orijinal yapımlardan hem de dış yapımlardan güzel içerikler Netflix’te yayımlanacak. Sizin için Netflix Türkiye’nin Mayıs 2019 takvimini hazırladık.

26 Nisan itibariyle ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız’ın 2. sezonunu yayımlayan Netflix, Mayıs ayında da dolu bir programla karşımızda. Bu ay da orijinal yapımlarından ödün vermeyen platformun, Lucifer gibi uzun süredir beklenen dizileri dönüş yapıyor.

Listede yer alan pek çok yapımın, daha önceden yayımlanmış fragmanlarını da görmeniz mümkün.

Herkese şimdiden iyi seyirler.

DİZİLER:

8 Mayıs: Lucifer, 4. sezon

Lucifer, modern fantastik hikayelerin en popüler yapımları arasında bulunuyor. Netflix, Disney'in attığı adımlar yüzünden Marvel dizilerini bitirse de Lucifer gibi yapımlara kaldığı yerden devam ediyor.

10 Mayıs: The Society, ilk sezon

Bir İngiliz dizisi olan Society, zengin bir kasabadaki insanların aniden ortadan kaybolmasını konu alıyor. Dram ve gerilim türündeki yeni orijinal Netflix dizisi, hayatta kalmaya çalışan bir grup gence odaklanıyor.

17 Mayıs: The Rain, 2. sezon

Danimarka yapımı olan bu orijinal Netflix dizisinde, dünya nüfusunun büyük bir kısmını yok eden virüsün ardından insanların mücadelesini izliyoruz. İkinci sezonda ise Simone ve Rasmus'un hayatta kalma macerası devam edecek.

24 Mayıs: What/If, ilk sezon

Yeni evli ve maddi olarak sıkıntılarla boğuşan bir çifte, gizemli ve son derece zengin bir kadından yüklü miktarda bağış teklifi gelir. Bu bağışın karşılığında kadının talebi ise son derece şaşırtıcıdır.

31 Mayıs: Good Girls, 2. sezon

Bir NBC dizisi olan Good Girls'ün 2. sezonu Netflix'te de yayımlanıyor. Başlarına beklenmedik belarlar açan bir grup suçlu kız arkadaşın, gittikçe talihsizleşen maceralarını izlemeye devam ediyoruz.

FİLMLER:

3 Mayıs: Son Derece Kötü, Şok Edicek Kadar Fena ve İgrenç, (Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile)

Daha önce Netflix tarafından belgeseli de yayımlanan seri katil Ted Bundy'nin öyküsü, bu garip isimli filmle karşımıza çıkıyor. 1974-78 yılları arasında 30'dan fazla cinayet işlediğini itiraf eden, tarihin en azılı seri katillerinden Ted Bundy için daha uygun bir film ismi bulunamazdı.

3 Mayıs: Despite Everything:

Dört kız kardeş, anneleirni kaybettikten hemen sonra akıllarına durgunluk veren bir aile sırrını da öğrenmiş olurlar. Bu sır, kendi soyağaçlarını açığa çıkartmaları için bir yolculuğa çıkmalarına neden olur.

10 Mayıs: Wine Country

Komedi türündeki Winw Country, uzun süredir arkadaş olan iki kadının bir hafta sonu tatilinde NAPA'ya gitmelerini konu ediniyor. Burada bir başka arkadaşlarının doğum gününe gelen kadınların başından bir dizi komik olay geçiyor.

17 Mayıs: See You Yesterday

Spike Lee'nin yapımcılık koltuğunda oturduğu sıradaki film, iki dâhi gencin geçmişe gidip büyük bir trajediyi önlemek için zaman makinesini geliştirme macerasına odaklanıyor.

24 Mayıs: Rim of the World

Hemen hemen vütün popüler Netflix yapımlarından izler taşıyan Rim of the World'de 4 genç var. Şaşırmadınız değil mi? Şimdi sıkı durun: Hep birlikte bir yaz kampına gidiyorlar. Yetmedi mi? Bu kampta öyle şeyler yaşıyorlar ki korkularıyla yüzleşmek durumunda kalıyorlar. Yok mu arttıran? Var: Aldıkları cesaretle dünyayı kurtarma sorumluluğunu üstleniyorlar. Kesinlinle(!) sıra dışı bir yapım.

Netflix, Mayıs ayı boyunca 5 belgesel filmi ve farklı dış yapımlar da yayımlayacak: