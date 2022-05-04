Gazeteci Emre Özpeynirci, Mazda ve Alfa Romeo'nun Türkiye satış performansının neredeyse sıfıra düştüğünü açıkladı. Peki ürettikleri şık ve performanslı araçlarla bilinen bu iki marka Türkiye'de neden silinme noktasına geldi?

Türkiye'deki otomobil sektörünün nabzını tutan ve zaman zaman dikkat çeken açıklamalarda bulunan gazeteci Emre Özpeynirci, Alfa Romeo ve Mazda ile ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Sevilen markaların Türkiye'deki satış performanslarından bahseden Özpeynirci, Mazda'nın 2022'nin ilk 3 ayında 29, Alfa Romeo'nun ise yalnızca 9 adet satış yaptığını söyledi. Bizler de aslında geniş hayran kitlelerine sahip olan bu iki markanın neden Türkiye'de neredeyse hiç satmıyor olmasının nedenlerini araştırmaya karar verdik.

Her şeyden önce Mazda, yeni nesil otomobillerindeki eCall isimli SIM kart teknolojisi nedeniyle Türkiye'ye otomobil getiremiyor. Bu nedenle de tüketiciye ulaşamıyor. Alfa Romeo'nun kendini savunma şekli ise vergi dilimleri. Yetkililer, düşük vergi dilimine giren modellerinin olmadığını ileri sürüyor ve satış düşüklüğünü de buna bağlıyorlar. Peki Mazda ile Alfa Romeo'yu Türkiye'den çekilme noktasına getirebilecek düşük satış performanslarının tek nedeni bunlar olabilir mi? Gelin hep birlikte bu konuya yakından bakalım.

Her iki marka da seviliyor. Peki neden satmıyor?

Hem Mazda hem de Alfa Romeo, Türkiye'de sevilen markalar arasında yer alıyor. Aslına bakacak olursak bu markalar, geçmiş yıllarda ülkemizde oldukça popülerdi. Ancak zaman geçtikçe koşullar değişti. Alternatiflerin sayısı arttı ve bu da tüketicilerin otomobillere yaklaşımını değiştirdi. Aslına bakacak olursak Alfa Romeo'nun da Mazda'nın da Türkiye'de neden satmadığını açıklamak için derine inmeye gerek yok.

Mazda ve Alfa Romeo'nun Türkiye'de satmamasının olası nedenleri

Fiyat

MTV

Servis ağı

"Hızlı satabilir miyim?" endişesi

Fiyat

Türkiye'de otomobil fiyatları her geçen gün biraz daha yükseliyor ve bu yükselişin önü bir türlü alınamadı. Hal böyle olunca da fiyatlar, en önemli kriterlerin başında gelmeye başladı. Örneğin; Alfa Romeo'nun internet sitesine girip fiyat kontrolü yaptığımızda 2022 model Giulia'nın (sedan) fiyatının 1.749.950 TL, 2022 model Stelvio'nun (SUV) fiyatının ise 1.909.950 TL olduğunu görüyoruz. Mazda'nın fiyat listesi resmi internet sitesinde olmasa da üçüncü taraf kaynaklardan yaptığımız kontrollerde, Alfa Romeo'dakine benzer bir duruma şahitlik ediyoruz.

Açık konuşmak gerekirse 1.749.950 TL gibi bir bütçeyi gözden çıkardıktan sonra Alfa Romeo'ya rakip çok fazla sedan model olduğunu görebiliyoruz. Bu noktada BMW 5 serisi örnek olarak gösterilebilir. Ayrıca Audi A4 ya da Audi A5'in fiyatları da Alfa Romeo Giulia ile rekabet ediyor. BMW ve Audi'nin Türkiye'deki popülaritesi ile Alfa Romeo'yu kıyasladığımızda, tüketicinin hangi markayı tercih edeceğini tahmin etmek pek de zor olmasa gerek.

MTV

Türkiye'de satın aldığınız her otomobil için Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemek zorundasınız. Bu verginin tutarı, araçların motor hacimleriyle doğru orantılı. Bu bağlamda; Alfa Romeo'nun kendini savunduğu noktada haklı olduğunu söylemek gerekiyor. Zira Alfa Romeo'nun piyasaya sürdüğü araçların motor hacimleri genel olarak yüksek. Türkiye'de satılan her iki modelde de 2.0 litrelik motora yer verilmesi, ödenecek vergiyi tavana çıkarıyor. Alfa Romeo'daki MTV sorunu Mazda'da da kendisini gösteriyor. Şirketin Türkiye'de satılan sedan modeli Mazda 6 da SUV modeli CX-5 de 2.0 litrelik motorlara sahip olarak karşımıza çıkıyorlar...

Tüketiciler, Alfa Romeo yerine Opel'in D segment otomobili Insignia'yı tercih ederek hem daha düşük bir fiyat ödemiş oluyor hem de bu araçtaki 1.5 litrelik motorun MTV'si daha düşük olduğu için vergiyi nispeten daha az düşünebiliyor.

Servis ağı yaygınlığı

Türkiye'de otomobil satın alan tüketicilerin en çok önemsediği şeylerden bir tanesi de satış sonrası destek. Elbette hem Alfa Romeo hem de Mazda, tüketicileri yarı yolda bırakmayacak firmalar ancak işin bir de yaygınlık durumu var. Alfa Romeo ve Mazda'nın internet sitelerine girip servis ve bayi arama modüllerini kullandığımızda, her iki markanın da Türkiye geneline en azından rakipleri kadar yayılmamış olduğunu görüyoruz. Örneğin Eskişehir'de yaşayan bir vatandaş Alfa Romeo da alsa Mazda da alsa yetkili servis için şehir değiştirmek zorunda kalıyor. Bu da yüzlerce kilometrelik yol ve ekstra masraf demek...

*Mazda'nın internet sitesine girdiğinizde karşınıza çıkan servis ve bayi noktaları.

"Hızlı satar mıyım?" meselesi

Satın alınan bir otomobil kimi zaman zorunluluktan kimi zamansa farklı nedenlerden dolayı satılmak istenebiliyor. İşte Alfa Romeo ve Mazda'yı rakiplerinin gerisine atan nedenlerden bir tanesi de bu olabilir. Çünkü ikinci el otomobil satışlarının yapıldığı internet sitelerine girip kontroller sağladığımızda, her iki markada da düşük sirkülasyon görüyoruz. Örneğin en popüler satış sitesinde yer alan Alfa Romeo Giulia ilan sayısı 4. Buna karşılık 160 adet Volkswagen Arteon ilanına ulaşıyorsunuz... Aynı sitede ilana koyulan Mazda 6 sayısı ise 70 olarak kayıtlara geçmiş durumda...

Peki siz Mazda ve Alfa Romeo'nun Türkiye'deki düşük performansını neye bağlıyorsunuz? Söz konusu fiyat bantlarında siz hangi araçları tercih ederdiniz?