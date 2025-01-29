Mazda yıllar sonra daha premium bir görünüme sahip olmak adına logosunu yenileme kararı aldı.

Japon otomobil üreticisi Mazda, markasını daha premium bir konuma taşımak için logosunu değiştirme kararı aldı. Markanın mevcut logosu 1997’den beri kullanılıyordu.

Bir zamanlar genç ve sportif imajıyla bilinen marka, artık lüks ve sofistike bir kimliğe bürünmek istiyor. Bu doğrultuda CX-90 gibi şık ve kaliteli SUV modellerine yönelen Mazda, şimdi de logosunu yenileyerek dönüşümünü hızlandırıyor.

Mazda'nın yeni logosu nasıl görünüyor?

Mazda'nın yeni logosu, geçtiğimiz Temmuz ayında Japonya'da alınan patentte ortaya çıkmıştı ancak marka bugüne kadar kullanmaya başlamamıştı. Şimdi ise Mazda, tamamen yeni logosunu kullanmaya başlamış durumda.

Yeni logo mevcut tasarımın temel unsurlarını korurken, daha yuvarlak dış hatlara ve keskinleştirilmiş "M" şekline sahip. Ayrıca, üç boyutlu efektin yerini daha modern ve sade bir düz tasarım alıyor.

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