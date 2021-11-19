MediaTek Dimensity 9000 Duyuruldu: İşte Özellikleri

MediaTek'in 2022 model amiral gemisi telefonlara hayat verecek yeni işlemcisi Dimensity 9000 duyuruldu. Dünyada ilk olan sayısız özellikle donatılan işlemci, akıllı telefon sektöründeki dengeleri değiştirecek gibi görünüyor.

Geçmişte uygun fiyatlı telefonlar için çıkardığı işlemcilerle bilinse de son dönemlerde yaptığı çalışmalarla amiral gemisi telefonlara da hayat vermeye başlayan MediaTek, "dünyada ilk"lerle dolu yepyeni işlemcisi Dimensity 9000'i duyurdu. TSMC'nin 4nm işlem teknolojisini kullanan ilk işlemci olarak karşımıza çıkan Dimensity 9000, 2022 model amiral gemileri aralarındaki dengeleri değiştirecek gibi görünüyor. Peki bu işlemci, tüketicilere neler vadediyor?

MediaTek Dimensity 9000, ARM tabanlı en yeni çekirdekler olan Cortex-X2, A710 ve A510'u kullanan ilk işlemci. Ayrıca; Mali-G710 GPU da ilk kez bu işlemcide kullanılıyor. Benzer bir şekilde LPDDR5X RAM desteği de ilk kez bu işlemcide karşımıza çıktı. İşlemcinin bir diğer "ilk" özelliği ise Bluetooth 5.3 desteği.

Snapdragon 888'den yüzde 35 daha güçlü

MediaTek'in amiral gemisi telefonlar için hazırladığı yeni işlemcisi 8 çekirdekli bir yapıya sahip. Bu çekirdekler 1 adet Cortex-X2, 3 adet Cortex-A710 ve 4 adet de Cortex-A510. Hızları ise sırasıyla 3,05 GHz, 2,85 GHz ve 1,8 GHz olarak açıklandı. MediaTek'e göre yeni işlemci, Snapdragon 888'den en az yüzde 35 daha yüksek performans sunarken, en az yüzde 37 daha verimli bir yapıya sahip. GeekBench 5.0 testine giren işlemcinin Apple A15 Bionic ile neredeyse aynı performansı sunduğu ifade ediliyor. Mali-G710 GPU ise yüzde 35 daha performans ile yüzde 60 verimlilik artışı sunarken, bu GPU'nun ışın izleme özelliğine sahip oluşu da dikkatlerden kaçmıyor.

*Dimensity 9000'in iPhone'larda kullanılan işlemcilerin yanı sıra Android amiral gemisi işlemcilerle karşılaştırmasını görüyorsunuz.

MediaTek Dimensity 9000, kamera özellikleriyle de 'uçuracak'

MediaTek'in 2022 model amiral gemisi telefonlarda kullanılacak işlemcisi, 320 MP çözünürlük sunan sensörleri destekliyor. İşlemcinin bu özelliği de dünyada bir ilk. Ayrıca 32 MP'lik 3 sensör de bu işlemcide rahatlıkla kullanılabilecek. Üstelik 4K HDR video çekimleri sırasında bu üç sensörün tümü çalışabilecek. 9 GPixel'e kadar işlem hızı sunabilen işlemci, "Süper Gece Video Kaydı" isimli özel bir çekim moduna da sahip. Bu arada; Snapdragon 888'in kamera sensörlerine sunabildiği saniyedeki işlem hızının 2,7 GPixel olduğunu hatırlatmadan geçmeyelim.

İşlemcinin diğer özelliklerine baktığımızda 7.000 Mbps'ye kadar indirme hızı desteği, Wi-Fi 6E ve kablosuz stereo ses gibi dikkate değer yeniliklerle karşılaşıyoruz. Öte yandan; bu işlemci yapay zeka gücü ile de oldukça dikkat çekecek. Oyun, multimedya uygulamarı ve diğer yazılımlarda kullanılmak üzere geliştirilen 5. nesil yapay zeka motoru, önceki nesilden 5 kat daha verimli.

MediaTek'in yeni işlemcisinin kullanılacağı ilk telefonun ne olacağı bilinmiyor. Ancak şirkete göre bu işlemci, 2022'nin ilk çeyreğinde tüketicilere ulaşmış olacak. Bakalım hangi markalar, geliştirdikleri amiral gemisi telefonlarını MediaTek'in yeni işlemcisine emanet edecekler...