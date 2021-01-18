MediaTek, İlk 5 nm Yonga Setini 2022 Yılında Çıkaracak

Önümüzdeki çarşamba günü Dimensity ailesinin yeni üyelerini tanıtması beklenen MediaTek'in ilk 5 nm yongalarıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Buna göre 5 nm'lik yonga setleri 2022 yılında çıkış yapacak.

Mobil işlemci üretimi konusunda önde gelen şirketlerden bir tanesi olan MediaTek'in önümüzdeki çarşamba günü Dimensity 1200 ve Dimensity 1100 olarak adlandırdığı yeni yongalarını tanıtması bekleniyor.

6 nm devreli bu yongaları kullanacak olan akıllı telefon üreticileri de belli oldu. Digital Chat Station tarafından ortaya çıkarılan bilgilere göre 6 nm'lik bu yongalar ilk olarak OPPO ve vivo tarafından kullanılacak. Buna ek olarak Redmi cihazlarda da bu yongaların kullanılacağı belirtiliyor.

MediaTek'ten 5 nm'lik yonga seti

MediaTek, 6 nm'lik yonga setlerinin haricinde bir de 5 nm'lik yongalar üstünde çalışıyor ve bu yongaların da önümüzdeki senenin ilk çeyreğinde çıkarılacağı belirtiliyor. OPPO ve vivo, bu yongalar için de ilk sırada gelen müşeriler olurken Honor'un da bu yonga setlerini kullanacak şirketlerden bir tanesi olması bekleniyor.

Dimensity 2000 olarak adlandırılacağı iddia edilen bu yonga seti, bu serideki yüksek performans Cortex-X çekirdek kullanacak ilk yonga olacak. GSMArena'da yer alan habere göre Cortex-A79 CPU çekirdekleri ve Mali-G79 GPU çekirdekleri yine bu yonga setinde kullanılacak.

Bu sene çıkarılmasına muhtemel gözle bakılan A79'un Matterhorn çekirdeği olması da olası olarak görülüyor. A73 gibi eski çekirdeklere göre 2,5 katlık bir artış beklenirken A78'e göre performans artışının nispeten daha küçük oranda olması bekleniyor. Matterhorn, ayrıca bellek güvenlik ihlallerini tespit edecek bir donanımla da birlikte gelecek.

Matterhorn'dan sonraki mimari olan Makalu ise A78 çekirdeklerine göre %30 daha hızlı olacak. X2 çekirdeği olup olmayacağı henüz belli olmasa da 2023'e kadar seri üretime geçmeyeceği göz önünde bulundurulacak X2 çekirdeği olmayacağı tahmin ediliyor. Makalu ile ilgili bir diğer ilgi çekici nokta ise 32 bit desteğini bırakıp 64 bit yazılımlarla çalışacak olması olacak.