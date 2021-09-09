Ülkemizde ve dünyada fiyat-performans alanında en popüler markalardan olan Renault’un köklü modeli Megane, Sedan versiyonuyla 2021’de de iddialı bir çıkış yakalamayı hedefliyor. Tasarımındaki küçük değişikliklerle çağa ayak uyduran Megane Sedan, 232.000 TL’den başlayan fiyatlarıyla kullanıcıların beğenisine sunulmuş durumda.

Fransız otomotiv devi Renault, uzun yıllardır hem ailelere hem de şirketlere hitap eden modeli Megane’ın 2021 versiyonunu ülkemizde de satışa sundu. Birkaç yıl öncesine kadar Megane’ın Hatchback modeli de bayilerde satılıyor olsa da şu an yalnızca Megane Sedan modeli müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Neredeyse tüm Renault modellerinde kullanılan Joy, Joy Comfort, Touch ve Icon olmak üzere 4 donanım paketiyle karşımıza çıkan Megane, ana hatlarıyla önceki modellerinden farklı görünmese de bazı küçük değişikliklerle modaya ayak uyduruyor. Bu yazımızda Renault Megane’ın tasarımına, performansına ve fiyat listesine göz atacağız.

Tasarım:

Dış tasarım:

Ülkemizde en çok tercih edilen Sedan modellerden biri olan Megane, bir süredir aynı tasarım anlayışına sadık kalıyor. Ön kısımda birçok Renault modelinden alıştığımız keskin hatlı farları, arkada ise logoya kadar uzanan geniş farlar kullanan Megane, dış gövde için 8 farklı renk seçeneğiyle kullanıcıları karşılıyor.

Uzunluğu 4662 mm olan Renault Megane, benzinli modelinde 473 litre, dizel modelinde ise 394 litre bagaj hacmi vaadediyor. Opsiyonel olarak kapı kenarlarına yerleştirilebilen krom parçalarla Megane’ı daha sportif bir görünüme kavuşturmak da mümkün. Renault, Megane Sedan için 16, 17 ve 18 inç boyutlarındaki farklı jant tasarımlarından 18 inç hariç tüm tasarımları ücretsiz olarak seçme olanağı sağlıyor.

İç tasarım:

Renault Megane Sedan, diğer Renault modellerine kıyasla iç mekanda çok da farklı bir otomobil değil. Sınıfındaki diğer alternatiflerle kıyaslandığında yeterli bir iç hacme sahip olan Megane, iç mekanda dışa göre daha fazla özelleştirme seçeneği bulunduruyor.

Standart kumaş döşemelerin haricinde 2 adet opsiyonel döşemeyi de satışa sunan Renault, tamamen deri olan bu döşemelerin açık renk olanı için 3.500 TL, koyu renk olanı içinse 5.500 TL talep ediyor. Renault Megane Sedan’ın iç mekanını canlandıran orta konsolda ise tercihe göre 9,3 inç boyutundaki bilgi-eğlence sistemi tercih edilebiliyor.

Güvenlik:

Mesafe Uyarı Sistemi:

Takip mesafesinin sürüş sırasında en önemli unsurlardan biri olduğunun farkında olan Renault, Mesafe Uyarı Sistemi ile sürücünün asistanı olarak görev alıyor. İdeal takip mesafesini anlık olarak izleyen bu teknoloji, bu mesafenin tehlikeli hale gelmesi halinde kullanıcıyı uyarıyor.

Şerit Takip Sistemi:

Yeni nesil otomobillerin güvenlik sistemlerinde olmazsa olmaz diyebileceğimiz bu teknoloji, seyir halindeyken şeridi izleyen ikinci bir sürücü olarak görev yapıyor. Çok silik olmaması kaydıyla şeritleri takip edebilen bu teknoloji, Sürüş Paketi dahilinde kullanıcılara sunuluyor.

Kör Nokta Uyarı Sistemi:

Renault Megane Sedan’ın en önemli güvenlik unsurlarından biri olan bu uyarı sistemi sadece hareketsizken değil, seyir halindeyken de kullanıcıya göz kulak oluyor. Özellikle şerit değiştirme sırasında aktif olarak görevini yerine getiren bu teknolojiye de sahip olabilmek için Sürüş Paketi ücreti ödenmesi gerekiyor.

Konfor:

Panoramik cam tavan:

Megane Sedan’ın iç tasarımında nispeten koyu tonlar tercih eden Renault, cam tavan opsiyonuyla birlikte iç mekanın ferahlamasına olanak sağlıyor. Panoramik olduğu için arka yolcu koltuklarında seyahat edenler için bile rahat bir ortam sunan bu opsiyon için ödenmesi gereken ücret 15.750 TL.

Eller Serbest Bagaj Kapağı:

Henüz yaygın olarak görmeye başlamış olmasak da yalnızca bir ayak hareketiyle bagajın açılabiliyor olması Megane Sedan’ı özel kılıyor. Sınıfındaki bazı otomobillerde opsiyon olarak bile satın alınamayan bu özellik, sık sık seyahat eden ve alışveriş yapan kullanıcılar için oldukça faydalı.

Isıtma destekli ön koltuklar:

Renault, Megane Sedan kullanıcılarının soğuk havalarda da konforlu seyahat etmeleri için ön koltuklarda ısıtma desteğine başvuruyor. Kademeli olarak ısınabilen ön koltuklara sahip olabilmek için Deri Paketi satın alınması gerekiyor. Bu paketin güncel fiyatı ise 16.000 TL.

Renault Megane donanım paketleri:

Megane Sedan Joy

Megane Sedan Joy Comfort

Megane Sedan Touch

Megane Sedan Icon

Renault Megane Sedan, Joy, Joy Comfort, Touch ve Icon olarak adlandırılan kalıplaşmış 4 donanım paketiyle sunuluyor. Neredeyse tüm modellerinde bu donanım paketlerini kullanan Renault, Icon donanımında oldukça bonkör davranıyor. Kullanıcıların 18 inç boyutundaki jantlara sahip olabilmeleri için de Icon paketi tercih etmiş olmaları şart.

Renault Megane performansı, motorları ve yakıt tüketimi:

1,3L Benzinli Otomatik - 140 PS:

Ortalama (lt/100 km): 5,2

5,2 Şehir içi (lt/100 km) : 6,3

: 6,3 Şehir dışı (lt/100 km): 4,5

1,3L Benzinli Manuel - 140 PS:

Ortalama (lt/100 km): 5,5

5,5 Şehir içi (lt/100 km): 7,3

7,3 Şehir dışı (lt/100 km): 4,9

1,5L Dizel Otomatik - 115 PS:

Ortalama (lt/100 km): 4,0

4,0 Şehir içi (lt/100 km): 4,6

4,6 Şehir dışı (lt/100 km): 3,5

1,5L Dizel Manuel - 115 PS:

Ortalama (lt/100 km): 4,2

4,2 Şehir içi (lt/100 km): 5,1

5,1 Şehir dışı (lt/100 km): 3,7

Renault Megane 2021 fiyatları:

Renault Megane 1,3 TCe 140 PS - Joy: 232.000 TL

232.000 TL Renault Megane 1,3 TCe EDC 140 PS - Joy: 251.000 TL

251.000 TL Renault Megane 1,5 Blue dCi EDC 115 PS - Joy: 346.900 TL

346.900 TL Renault Megane 1,3 TCe 140 PS - Joy Comfort: 240.300 TL

240.300 TL Renault Megane 1,3 TCe EDC 140 PS - Joy Comfort: 255.000 TL

255.000 TL Renault Megane 1,5 Blue dCi EDC 115 PS - Joy Comfort: 350.900 TL

350.900 TL Renault Megane 1,3 TCe EDC 140 PS - Touch: 346.900 TL

346.900 TL Renault Megane 1,5 Blue dCi EDC 115 PS - Touch: 385.000 TL

385.000 TL Renault Megane 1,3 TCe EDC 140 PS - Icon: 398.000 TL

398.000 TL Renault Megane 1,5 Blue dCi EDC 115 PS - Icon: 416.000 TL

Renault Megane Sedan’ın ve diğer Renault modellerinin fiyatlarına geçtiğimiz günlerde değinmiştik. Renault’un diğer modelleriyle ilgili fiyat detaylarına bu yazımızdan ulaşabilirsiniz.