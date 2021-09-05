Fransa merkezli başarılı otomobil ve motor üreticisi Renault, çok uzun yıllardır aktif olarak boy gösterdiği Türkiye pazarına yenilenen modelleriyle yeniden darbe vurdu. Hemen hemen her ihtiyaca uygun bir modeli bulunan Renault, günlük kullanım ve sportiflik için Clio, konfor için ise Talisman ve Koleos modellerini karşımıza çıkarıyor. Markanın ülkemizde satmakta olduğu en ucuz otomobilin fiyatı 169.900 TL.

Ürettiği motorlarla yıllar boyunca sektörün en başarılı üreticilerinden biri olarak anılan Renault, ülkemizde de en ucuz sıfır kilometre otomobillerden bazılarını sattığı için son derece popüler. Başarılı Fransız üretici, geçtiğimiz aylarda eski modeli olan Symbol’ün yeni alternatifi olarak Taliant modelini tanıtmıştı.

Her ne kadar ülkemizin en ucuz sıfır otomobillerini satıyor olsa değişken kur ve yüksek vergilerden nasibini alan Renault, içinde bulunduğumuz dönem itibariyle en ucuz otomobili olan Clio 5’in baz modelini 169.900 TL’den satışa sunuyor. Bu yazımızda en ucuz modeli Clio’dan en lüks modeli Talisman’a kadar Renault’un otomobillerine ve bu modellerin fiyatlarına göz atacağız.

Renault Clio:

Renault’un en popüler ve en ucuz modellerinden biri olan Clio, 2019’un bitimiyle birlikte büyük çaplı bir değişim geçirerek yeni nesile ayak uydurmuştu. Yeni görünüşüyle artık daha agresif ve sportif görünen Clio, Renault’un çoğu modeli gibi 3 farklı donanım paketiyle sunuluyor. Baz donanımında arka camların elektrikli olmayışı büyük bir tartışma konusu olan Clio’nun başlangıç fiyatı 169.900 TL.

Clio 1,0 Sce 65 PS manuel - Joy:

Anahtar teslim liste fiyatı: 169.900 TL

Clio 1,0 TCe ECO 100 PS manuel - Joy:

Anahtar teslim liste fiyatı: 184.900 TL

Clio 1,0 TCe X-Tronic 90 PS otomatik - Joy:

Anahtar teslim liste fiyatı: 200.000 TL

Clio 1,0 TCe X-Tronic 90 PS otomatik - Touch:

Anahtar teslim liste fiyatı: 210.900 TL

Clio 1,0 TCe X-Tronic 90 PS otomatik - Icon:

Anahtar teslim liste fiyatı: 231.600 TL

Opsiyonel donanım listesi:

Joy:

Metalik Renk: 1.500 TL

Ön Sis Farları: 1.000 TL

Touch:

Park Asistan Paketi: 2.750 TL

Özel renk: 1.750 TL

Metalik renk: 1.500 TL

Ön sis farları 1.000 TL

Icon:

Turuncu kişiselleştirme paketi: 1.750 TL

Kırmızı kişiselleştirme paketi: 1.750 TL

Eller Serbest Park Destek Paketi: 11.000 TL

Özel renk: 1.750 TL

Görüntülü Park Destek Paketi: 2.750 TL

Ön sis farları: 1.000 TL

Metalik renk: 1.500 TL

Navigasyon Paketi: 7.250 TL

Renault Taliant:

Bu yıl Renault’un en ekonomik modellerinden biri olan Symbol’ün yerine piyasaya sürülen Taliant, yıllardır alışkın olduğumuz Symbol’ün görüntüsüne kıyasla daha modern ve hareketli görünüyor. Donanım ve motor anlamında Clio ile birebir aynı özellikleri taşıyan Taliant, Clio’dan daha büyük bir otomobil arayan ancak bütçesi çok da yüksek olmayan aileler için son derece uygun bir model. Markanın en yeni yüzü Taliant’ın başlangıç fiyatı ise 181.900 TL.

Taliant 1,0 Sce 65 PS manuel - Joy:

Anahtar teslim liste fiyatı: 181.900 TL

Taliant 1,0 Turbo 90 PS manuel - Joy:

Anahtar teslim liste fiyatı: 195.000 TL

Taliant 1,0 Turbo ECO 100 PS manuel - Joy:

Anahtar teslim liste fiyatı: 206.000 TL

Taliant 1,0 Turbo X-Tronic 90 PS otomatik - Joy:

Anahtar teslim liste fiyatı: 213.900 TL

Taliant 1,0 Turbo ECO 100 PS manuel - Touch:

Anahtar teslim liste fiyatı: 220.000 TL

Taliant 1,0 Turbo X-Tronic 90 PS otomatik - Touch:

Anahtar teslim liste fiyatı: 227.000 TL

Opsiyonel donanım listesi:

Joy:

8 inç Multimedya sistemi, Bluetooth ve USB bağlantısı, Apple CarPlay: 3.500 TL

Metalik renk: 1.500 TL

Ön sis farları: 750 TL

Arka park sensörü: 1.000 TL

Touch:

16 inç Alüminyum Jantlar: 2.500 TL

Geri görüş kamerası: 1.500 TL

Metalik renk: 1.500 TL

Teknoloji Paketi: 3.750 TL

Sürüş Destek Paketi: 2.000 TL

Navigasyon Paketi: 1.750 TL

Renault Twizy:

Renault’un 2 kişilik kompakt elektrikli aracı olan Twizy, 11 PS güç üretebilen ve 0’dan 100’e 12 saniyede ulaşan ikonik bir Renault üyesi. Dış görünüş açısından alıştığımız elektrikli otomobillerden oldukça farklı görünen Renault Twizy, 450 kilogram ağırlığında ve 2,3 metre uzunluğunda. Maksimum hızı 150 km/s saat olan Twizy, ülkemizde tek bir donanım paketiyle satılıyor ve bu modelin fiyatı ise 191.900 TL olarak belirlenmiş durumda.

Twizy Urban:

Anahtar teslim liste fiyatı: 191.900 TL

Opsiyonel donanım listesi:

Urban:

Metalik renk: 0 TL

Renault Zoe:

Renault’un ikinci elektrili modeli olan ve Twizy’e göre standart bir otomobil formuna daha uygun olan Zoe, form açısından Clio’yu andırıyor diyebiliriz. 92 PS güç üretebilen elektrikli motorunu ön kısımda taşıayan Zoe, küçük gövdesinin bagajında 338 litreye kadar depolama yapabiliyor. Hem şehir içi kullanıma uygun hem de elektrikli bir otomobil arayan kullanıcılar için yeterli seviyede olan Zoe’nin satış fiyatı ise 368.900 TL.

Zoe Zen 80 kW Z.E. 50:

Anahtar teslim liste fiyatı: 368.900 TL

Opsiyonel donanım listesi:

Zen:

Metalik renk: 0 TL

Renault Captur:

Markanın son dönemde öne çıkan modeli Captur, yeni döneme yeni bir imajla giren Renault modelleri arasında yerini aldı. Heybetli bir Clio 5 gibi görünen 2021 Captur, Renault’un Clio’da tercih ettiği far konseptini kullanıyor. Yine Clio’da olduğu gibi 3 farklı donanım paketi olan Captur’u küçük kardeşinden ayıran unsur ise motor seçenekleri. En ucuz modelinde 90 PS güç üreten 1,0 litrelik bir motorla karşımıza çıkan Captur, en pahalı donanımda ise 140 PS güç üretebilen, 1,3 litrelik bir motor tercih ediyor. Yenilenen Captur’un ülkemizdeki başlangıç fiyatı ise 260.000 TL.

Captur 1,0 TCe 90 PS manuel - Touch:

Anahtar teslim liste fiyatı: 260.000 TL

Captur 1,3 TCe EDC 140 PS otomatik - Joy:

Anahtar teslim liste fiyatı: 344.900 TL

Captur 1,3 TCe EDC 140 PS otomatik - Touch:

Anahtar teslim liste fiyatı: 344.900 TL

Captur 1,3 TCe EDC 140 PS otomatik - Icon:

Anahtar teslim liste fiyatı: 380.900 TL

Opsiyonel donanım listesi:

Joy:

Metalik renk: 1.750 TL

Touch:

Metalik renk: 1.750 TL

Jant Paketi: 6.500 TL

Çift renk gövde ve tavan: 2.250 TL

Park Asistan Paketi: 2.500 TL

7 inç Easy Link Navigasyon: 5.000 TL

Icon:

10 inç Dijital sürücü ekranı: 3.750 TL

9,3 inç Easy Link Bilgi-Eğlence Sistemi: 8.500 TL

Metalik renk: 1.750 TL

Sürüş Destek Paketi: 16.500 TL

Eller Serbest Park Destek Paketi: 6.250 TL

18 inç elmas kesim alüminyum alaşım gri jant: 5.500 TL

Renault Megane Sedan:

Renault’un en köklü model ailesi olan Megane, ailenin diğer üyeleri gibi köklü bir değişim geçirmedi. Hatchback ve Sedan olmak üzere iki türü bulunan Megane, birkaç yıldır yalnızca Sedan modeliyle karşımıza çıkıyor. Renault Megane’ın geniş aileler ve şirketler tarafından uzun yıllardır sıkça tercih edildiğini de göz önüne alırsak markanın neden köklü bir değişikliğe gitmediği sorusuna yanıt bulabiliriz. Renault’un güncel dönemde en fazla model seçeneğine sahip otomobili olan Megane, 10 farklı fiyattan satışa sunuluyor.

Megane Sedan 1,3 TCe 140 PS manuel - Joy:

Anahtar teslim liste fiyatı: 232.000 TL

Megane Sedan 1,3 TCe EDC 140 PS otomatik - Joy:

Anahtar teslim liste fiyatı: 251.000 TL

Megane Sedan 1,5 Blue dCi EDC 115 PS otomatik - Joy:

Anahtar teslim liste fiyatı: 346.900 TL

Megane Sedan 1,3 Comfort TCe 140 PS manuel - Joy:

Anahtar teslim liste fiyatı: 240.300 TL

Megane Sedan 1,3 Comfort TCe EDC 140 PS otomatik - Joy:

Anahtar teslim liste fiyatı: 255.000 TL

Megane Sedan 1,5 Comfort Blue dCi EDC 115 PS otomatik - Joy:

Anahtar teslim liste fiyatı: 350.900 TL

Megane Sedan 1,3 TCe EDC 140 PS otomatik - Touch:

Anahtar teslim liste fiyatı: 346.900 TL

Megane Sedan 1,5 Blue dCi EDC 115 PS otomatik - Touch:

Anahtar teslim liste fiyatı: 385.000 TL

Megane Sedan 1,3 TCe EDC 140 PS otomatik - Icon:

Anahtar teslim liste fiyatı: 398.000 TL

Megane Sedan 1,5 Blue dCi EDC 115 PS otomatik - Icon:

Anahtar teslim liste fiyatı: 416.000 TL

Opsiyonel donanım listesi:

Joy:

Metalik renk: 2.000 TL

Görüş Paketi: 2.000 TL

Joy Comfort:

Metalik renk: 2.000 TL

Touch:

Metalik renk: 2.000 TL

Geri görüş kamerası: 1.000 TL

Ön sis farları: 1.000 TL

Icon:

Kontrol Paketi: 14.250 TL

Sürüş Paketi: 19.000 TL

Deri Paketi: 16.000 TL

Metalik renk: 2.000 TL

Eller Serbest Bagaj Kapağı: 2.000 TL

Elektrikli açılır panoramik cam tavan: 15.750 TL

18 inç elmas kesim alüminyum alaşımlı jantlar: 6.750 TL

Renault Kadjar:

Renault’un iki SUV modelinden biri olan ve uzun yıllardır piyasada yer edinen Kadjar, geniş kasası ve rahat iç mekanıyla dikkat çekiyor. Güncel fiyatlar göz önüne alındığında 400.000 fiyat bandını geçmiş olan Kadjar, yalnızca Touch Roof donanımıyla satılıyor. 1,3 litrelik motoruyla 160 PS güç üretebilen Kadjar’ın güncel satış fiyatı ise 428.900 TL.

Kadjar 1,3 TCe EDC 160 PS otomatik - Touch Roof:

Anahtar teslim liste fiyatı: 428.900 TL

Opsiyonel donanım listesi:

Touch Roof:

Metalik renk: 2.000 TL

Renault Talisman:

Eğer bir Renault satın almak istiyorsanız ve Megane’dan daha donanımlı bir otomobile ihtiyacınız varsa Talisman en iyi alternatifiniz olarak karşınıza çıkıyor. Markanın üretmekte olduğu ikinci sedan model olan Talisman, yer yer makam aracı olarak bile kullanılıyor. Renault’un üretmekte olduğu en lüks otomobillerden biri olmasıyla birlikte yarım milyondan yüksek bir değeri olan Talisman’ın satış fiyatı 610.900 TL.

Talisman 1,3 TCe EDC 160 PS otomatik - Icon:

Anahtar teslim liste fiyatı: 610.900 TL

Opsiyonel donanım listesi:

Icon:

Metalik renk: 2.250 TL

Renault Koleos:

Renault Kadjar’ın ağabeyi olarak uzun yıllardır markanın göğsünü kabartan Koleos, ikonik bir SUV tasarımına sahip ve bu devasa kasayı 1,3 litrelik motorun ürettiği 160 PS ile taşıyor. Hem nispeten ortalamanın altında fiyata SUV almak hem de lüksten vazgeçmemek isteyen kullanıcılar için Koleos biçilmiş kaftan sayılabilir. Renault Koleos, yalnızca Icon donanımıyla listedeki yerini alıyor ve bu modelin satış fiyatı 547.000 TL olarak belirlenmiş durumda.

Koleos 1,3 TCe EDC 160 PS otomatik - Icon:

Anahtar teslim liste fiyatı: 547.000 TL

Opsiyonel donanım listesi:

Icon:

Metalik renk: 2.250 TL

Bu yazımızda Renault’un ülkemizde satmakta olduğu tüm modellerinin fiyatlarına ve beraberinde sunduğu opsiyonlara göz attık. Bahsi geçen fiyatların ilerleyen dönemlerde kur farkına bağlı olarak değişebileceğini unutmayın. Satıştaki modeller ve fiyatlarına dair yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.