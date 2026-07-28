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Mercedes-AMG A45 S Final Edition Tanıtıldı: Bu Modelin Son Örneği Olacak!

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Mercedes-AMG, hot-hatch modeli A 45 S'in fişini çekiyor. Bu kapsamda aracın son modeli olacak Mercedes-AMG A 45 S Final Edition tanıtıldı.

Mercedes-AMG A45 S Final Edition Tanıtıldı: Bu Modelin Son Örneği Olacak!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Mercedes-Benz’in 2019 yılının ortalarında piyasaya sunduğu kompakt hot-hatch A 45 S, otomobil dünyasında büyük ilgi gören bir model olarak kısa sürede ikonikleşmeyi başarmıştı. Ancak firma, geçen 7 yılın ardından bu otomobilijn üretimini sonlandırma kararı aldı.

Bu kapsamda da modeli son kez onurlandırmak adına "Final Edition" adını verdiği özel bir sürüm resmen tanıtıldı. Daha önce CLA 45 S modelinin vedasında uygulanan konseptin bir benzeri olan bu versiyon, çok sayıda görsel ve aerodinamik güncelleme ile serinin sonunu simgeliyor.

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Mercedes-AMG A45 S Final Edition Tanıtıldı: Bu Modelin Son Örneği Olacak!
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Karşınızda Mercedes-AMG A 45 S Final Edition

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Tasarım tarafında özel detaylara ev sahipliği yapan model; Manufaktur renk koleksiyonundan seçilen mat yüzeyli Mountain Grey Magno boya, mat 19 inç jantlar ve siyah kapı kolları ile ilk bakışta farkını ortaya koyuyor. Görsel karartma teması; siyah fren kaliperleri, arka logolar, yan ayna kapakları ve dörtlü egzoz çıkışlarıyla tamamlanmış durumda.

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Mercedes-AMG A 45 S Final Edition, sadece kozmetik değişimlerle sınırlı kalmıyor. Araçta standart olarak sunulan veya eklenen AMG Aerodynamics Package sayesinde; daha agresif bir ön splitter, ön kanatçıklar, parlak siyah bir difüzör ve çok daha büyük bir arka spoiler donanıma dâhil ediliyor.

Otomobilin teknik altyapısında herhangi bir güç artışına gidilmemiş. AMG A 45 S Final Edition, seri üretim bir otomobilde kullanılan ve dünyanın en güçlü 4 silindirli motoru ünvanını koruyan M139 kodlu üniteyi kullanmaya devam ediyor. 2,0 litrelik turboşarjlı benzinli motor, tam 421 beygir güç ve 500 Nm tork üretiyor. Üretilen güç, 8 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman ve arka aks için değişken tork dağıtımına sahip dört tekerlekten çekiş sistemi vasıtasıyla yola aktarılıyor. 0’dan 100 km/sa’e 3,9 saniyede çıktığını ve maksimum hızının 270 km olduğunu belirtelim.

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Kabine adım atıldığında ise geçmişte sunulan "Limited Edition" paketine benzer bir atmosfer sürücüleri karşılıyor. Dış mekândaki sarı renk detayları iç mekâna da taşınırken, ön koltuklara işlenmiş "45 S" logoları dikkat çekiyor. Otomobilin fiyatı Birleşik Krallık pazarı için 67.965 Sterlin olarak açıklandı.

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